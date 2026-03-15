ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 822 оценки

Сценаристка Clair Obscur Expedition 33 намекнула на продолжение серии - и тут же закрыла рот

gangster1337 gangster1337

Дженнифер Сведберг-Ен не умеет хранить секреты. Но этот - хранит

Clair Obscur: Expedition 33 стала главной игрой прошлого года - и теперь все хотят знать одно: будет ли продолжение? Главный сценарист студии Sandfall Interactive Дженнифер Сведберг-Ен явно знает ответ. Но не скажет.

«Я не могу вам это рассказать, — смеётся она в интервью GamesRadar+. — Если я скажу — мне придётся вас убить. Я бы с удовольствием поделилась, потому что, как знает мой муж, я совсем не умею хранить секреты. Я обожаю делиться информацией. Но нет — не могу. Извините».

Что это значит

Само по себе молчание говорит о многом. Если бы никакого продолжения не планировалось - сказать «мы пока не думали об этом» было бы куда проще. Вместо этого сценарист буквально давится от желания поделиться чем-то конкретным.

Sandfall может пойти по пути Final Fantasy - серия с несвязанными историями, объединёнными общей эстетикой. Или сделать прямое продолжение - что-то вроде Clair Obscur: Expedition 34. Так или иначе, сама Сведберг-Ен называла Final Fantasy «огромным влиянием» на игру и призналась, что ей «не верится» - ветераны серии теперь сами являются поклонниками Clair Obscur.

Ждать официального анонса. Судя по всему недолго.

25
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
NordsNER

Может не надо? Пожалуйста, не надо!

14
NРС
10
altair_nur
и тут же закрыла рот

надеюсь навсегда

7
Геральт Батькович
Сценаристка Clair Obscur Expedition 33 намекнула на продолжение серии

когда она успела стать серией? там же одна игра только

4
IDeaDHeaDI
сделать прямое продолжение - что-то вроде Clair Obscur: Expedition 34

Экспедиция 34 померла за год до событий основного сюжета оригинальной игры и история о них никак не может быть "прямым продолжением". Очередной ПГшный писака пукнул новость ради новости.

1
ЗАГРУЗИТЬ ВСЕ КОММЕНТАРИИ