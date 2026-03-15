Сценаристка Clair Obscur Expedition 33 намекнула на продолжение серии - и тут же закрыла рот

Дженнифер Сведберг-Ен не умеет хранить секреты. Но этот - хранит

Clair Obscur: Expedition 33 стала главной игрой прошлого года - и теперь все хотят знать одно: будет ли продолжение? Главный сценарист студии Sandfall Interactive Дженнифер Сведберг-Ен явно знает ответ. Но не скажет.

«Я не могу вам это рассказать, — смеётся она в интервью GamesRadar+. — Если я скажу — мне придётся вас убить. Я бы с удовольствием поделилась, потому что, как знает мой муж, я совсем не умею хранить секреты. Я обожаю делиться информацией. Но нет — не могу. Извините».

Что это значит

Само по себе молчание говорит о многом. Если бы никакого продолжения не планировалось - сказать «мы пока не думали об этом» было бы куда проще. Вместо этого сценарист буквально давится от желания поделиться чем-то конкретным.

Sandfall может пойти по пути Final Fantasy - серия с несвязанными историями, объединёнными общей эстетикой. Или сделать прямое продолжение - что-то вроде Clair Obscur: Expedition 34. Так или иначе, сама Сведберг-Ен называла Final Fantasy «огромным влиянием» на игру и призналась, что ей «не верится» - ветераны серии теперь сами являются поклонниками Clair Obscur.

Ждать официального анонса. Судя по всему недолго.