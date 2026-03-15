Сценаристка Clair Obscur Expedition 33 намекнула на продолжение серии - и тут же закрыла рот

Дженнифер Сведберг-Ен не умеет хранить секреты. Но этот - хранит
Clair Obscur: Expedition 33 стала главной игрой прошлого года - и теперь все хотят знать одно: будет ли продолжение? Главный сценарист студии Sandfall Interactive Дженнифер Сведберг-Ен явно знает ответ. Но не скажет.
«Я не могу вам это рассказать, — смеётся она в интервью GamesRadar+. — Если я скажу — мне придётся вас убить. Я бы с удовольствием поделилась, потому что, как знает мой муж, я совсем не умею хранить секреты. Я обожаю делиться информацией. Но нет — не могу. Извините».
Что это значит
Само по себе молчание говорит о многом. Если бы никакого продолжения не планировалось - сказать «мы пока не думали об этом» было бы куда проще. Вместо этого сценарист буквально давится от желания поделиться чем-то конкретным.
Sandfall может пойти по пути Final Fantasy - серия с несвязанными историями, объединёнными общей эстетикой. Или сделать прямое продолжение - что-то вроде Clair Obscur: Expedition 34. Так или иначе, сама Сведберг-Ен называла Final Fantasy «огромным влиянием» на игру и призналась, что ей «не верится» - ветераны серии теперь сами являются поклонниками Clair Obscur.
Ждать официального анонса. Судя по всему недолго.
Может не надо? Пожалуйста, не надо!
надеюсь навсегда
когда она успела стать серией? там же одна игра только
Экспедиция 34 померла за год до событий основного сюжета оригинальной игры и история о них никак не может быть "прямым продолжением". Очередной ПГшный писака пукнул новость ради новости.