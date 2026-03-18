Сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 объяснила отказ от ИИ: "Писательство - это радость и боль"

Нарративный директор игры Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Свэдберг-Йен заявила, что сознательно не использует искусственный интеллект при создании сценариев, несмотря на его активное внедрение в индустрию.

Выступая на GDC 2026, она отметила, что с интересом относится к технической стороне ИИ — особенно к его математической основе и работе с большими массивами данных. Однако в контексте написания историй такие инструменты, по её словам, не приносят пользы и не вписываются в её творческий процесс.

Свэдберг-Йен подчеркнула, что создание историй — это глубоко личный и эмоциональный труд. Писательство, по её словам, одновременно приносит радость и требует усилий: иногда это вдохновение, а иногда — тяжёлый, даже болезненный процесс. Именно через такие переживания автор лучше понимает персонажей, их мысли и чувства, и находит правду в их словах.

Она добавила, что процесс повествования — это способ выразить собственный опыт, взгляд на мир и внутренние переживания через вымышленных героев. Использование ИИ, который работает как «чёрный ящик», может лишить текст этой глубины и авторской индивидуальности.

По мнению разработчицы, искусство рассказывания историй остаётся фундаментально человеческим занятием. Его главная цель — создавать эмоциональную связь между людьми, и добиться этого без живого участия автора практически невозможно.