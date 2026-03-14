Сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 объяснила смысл двух концовок игры

Ведущая сценаристка RPG Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен рассказала о подходе к созданию финалов игры. По её словам, выбирать между двумя концовками проекта для неё так же сложно, как выбирать «любимого ребёнка».

Разработчица объяснила, что обе концовки создавались параллельно и изначально задумывались как единая концепция. Они не противопоставляются друг другу напрямую, а скорее дополняют общий смысл истории.

По словам Сведберг-Йен, финалы представляют собой «две стороны одной монеты» и должны восприниматься вместе. Каждый из них отражает разные судьбы персонажей и разные последствия для мира игры.

Сценаристка также отметила, что разработчики хотели поднять философский вопрос о цене счастья. Игрокам предлагается задуматься о том, чьё благополучие стоит поставить на первое место и какие последствия может иметь такой выбор для других героев.

Таким образом, финал истории не просто подводит итог приключению, а заставляет задуматься о моральной стороне решений, принятых по ходу игры.