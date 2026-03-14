Сценаристка Clair Obscur: Expedition 33: "Похвала от легенд Final Fantasy - это безумие, я как во сне!"

Ведущая сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен отметила, что похвала от разработчиков культовой серии Final Fantasy стала для команды Sandfall Interactive чем-то безумным».

«Будто сон, от которого можно проснуться в любой момент», — так она описала на GDC свои чувства от успеха игры. Особенно её поразило признание мэтров индустрии: создателя FF Хиронобу Сакагути и режиссёра FFVII Rebirth Наоки Хамагути. Последний даже выдал игре мощный аванс, признав Expedition 33 лучшим проектом в своем личном топе за 2025 год.

Для студии Sandfall Interactive, где Final Fantasy всегда считали эталоном и главным ориентиром, признание со стороны кумиров стало высшей и самой неожиданной наградой. Дженнифер отметила, что видеть такой восторг от легенд индустрии в адрес их проекта — это просто невероятное чувство.

Clair Obscur: Expedition 33 стала редким примером того, как независимый разработчик может задавать тренды и подавать важный сигнал всему рынку. Ее успех доказывает, что триумф не всегда покупается огромными бюджетами — на первом месте должны стоять искусство и авторское видение. Это дает надежду, что будущее индустрии останется за талантом и смелыми идеями, а не только за финансовыми вливаниями корпораций.