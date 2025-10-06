Сценаристка Clair Obscur: Expedition 33 заявила, что в игре нет "правильной концовки" - все концовки допустимы

Clair Obscur: Expedition 33 известна своим захватывающим сюжетом, действие которого разворачивается в атмосферном мире. Игроки, дошедшие до конца, могут задаться вопросом, действительно ли они увидели правильную концовку. На самом деле концовок две, и ведущая сценаристка Дженнифер Сверберг-Йен из Sandfall Interactive объяснила, какая из них правильная. Спойлер: её нет.

Она считает, что обсуждение «правильной» концовки бесполезно и не продуктивно.

Я говорю всем, что нет правильной концовки, нет канонической, нет официальной концовки Sandfall. Обе концовки существуют не просто так; мы добавили их с определённой целью; они были разработаны совершенно особым образом. Ни одна из них неправильная. Обе по-своему душераздирающие.

Концовки зависят от того, кого вы выберете в их финальной битве — Версо или Алисию. Оба решения имеют серьёзные последствия для некоторых персонажей. Также нет хорошей или плохой концовки. Ни одна из них не предлагает идеального этического решения.

У обеих есть аспекты, которые делают вас счастливыми и заставляют желать счастливого конца для этих персонажей, но у обеих есть своя цена. Это отражает реальность, ведь счастье некоторых людей часто даётся дорогой ценой, и редко всё бывает идеально.