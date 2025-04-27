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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.5 335 оценок

Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice объявила о запуске кампании по сбору средств на полную русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33 — дебютной игры Sandfall Interactive, уже успевшей покорить сердца игроков по всему миру.

Цель проекта — собрать 633 000 рублей. На момент публикации новости инициатива только стартовала, и сумма пожертвований составила около 6 700 рублей.

Почему выбор пал именно на Clair Obscur? Во-первых, это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием. Во-вторых, её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.

GamesVoice подчёркивает, что в индустрии не так часто появляются такие оригинальные проекты, и полная локализация поможет ещё большему числу игроков прикоснуться к этому произведению.

26
14
Комментарии: 14
Ваш комментарий
Misha Mi

Даже и сказать если честно нечего.. Мне хватило пяти минут в этой игре, озвучка русская в моём случае не спасет, мимо..

13
AlexandR_Tka4yoV

Держи в курсе!

2
Performance Аrtist

Про игру пока ничего не скажу, не начинал ещё.
Но вообще не понимаю, как люди играют с этими озвучками, даже официальными. Недавнего послушал, как The Last of Us 2 звучит в ру озвучке и очень обрадовался, что проходил в оригинале.

1
Fronyx Performance Аrtist

Соболезную

1
Федя Кочегар

Какой смысл озвучивать трэшевые игры?

7
Forsaken67rus

Как выйдет озвучка, обязательно второй раз перепройду👍

5
Александр Дантес

Пойду что ли сделаю весомый вклад в культурное просвещение общества в виде 150 рублей.

5
Simple Jack
3
Flint7707

После сборов года через 2 выпустят

3
Fronyx

В этом

MagnanimousCecil

Мухи налетели, через полтора года ждем

3
enigmahas

А что озвучка стоит пол ляма ?

1
Janekste

Шикарно! Этой игре адекватной озвучки очень сильно не хватает. Оригинал так себе. Так что возлагаю большие надежды на приятную русскую озвучку. Надеюсь, что донаты быстро соберут. Игра реально годная! И удивительно красивая, что для западного игростроя редкость.

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