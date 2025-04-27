Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice объявила о запуске кампании по сбору средств на полную русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33 — дебютной игры Sandfall Interactive, уже успевшей покорить сердца игроков по всему миру.

Цель проекта — собрать 633 000 рублей. На момент публикации новости инициатива только стартовала, и сумма пожертвований составила около 6 700 рублей.

Почему выбор пал именно на Clair Obscur? Во-первых, это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием. Во-вторых, её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.

GamesVoice подчёркивает, что в индустрии не так часто появляются такие оригинальные проекты, и полная локализация поможет ещё большему числу игроков прикоснуться к этому произведению.