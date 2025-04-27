Студия GamesVoice начала сбор средств на русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice объявила о запуске кампании по сбору средств на полную русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33 — дебютной игры Sandfall Interactive, уже успевшей покорить сердца игроков по всему миру.
Цель проекта — собрать 633 000 рублей. На момент публикации новости инициатива только стартовала, и сумма пожертвований составила около 6 700 рублей.
Почему выбор пал именно на Clair Obscur? Во-первых, это потрясающая игра с необычным и сильным повествованием. Во-вторых, её масштабы позволяют выполнить дубляж относительно быстро.
GamesVoice подчёркивает, что в индустрии не так часто появляются такие оригинальные проекты, и полная локализация поможет ещё большему числу игроков прикоснуться к этому произведению.
Даже и сказать если честно нечего.. Мне хватило пяти минут в этой игре, озвучка русская в моём случае не спасет, мимо..
Держи в курсе!
Про игру пока ничего не скажу, не начинал ещё.
Но вообще не понимаю, как люди играют с этими озвучками, даже официальными. Недавнего послушал, как The Last of Us 2 звучит в ру озвучке и очень обрадовался, что проходил в оригинале.
Соболезную
Какой смысл озвучивать трэшевые игры?
Как выйдет озвучка, обязательно второй раз перепройду👍
Пойду что ли сделаю весомый вклад в культурное просвещение общества в виде 150 рублей.
После сборов года через 2 выпустят
В этом
Мухи налетели, через полтора года ждем
А что озвучка стоит пол ляма ?
Шикарно! Этой игре адекватной озвучки очень сильно не хватает. Оригинал так себе. Так что возлагаю большие надежды на приятную русскую озвучку. Надеюсь, что донаты быстро соберут. Игра реально годная! И удивительно красивая, что для западного игростроя редкость.
// Vengel Bryde