Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 464 оценки

Студия GamesVoice показала дублированную кат-сцену Clair Obscur: Expedition 33

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice отпраздновала триумф Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025 и представила дублированную кат-сцену, знакомящую фанатов с героиней Люнэ. Это первый официальный фрагмент русской локализации, и он уже привлёк внимание сообщества.

Роль Люнэ исполнила актриса театра и кино Евдокия Лаврухина — для неё это дебют в сфере интерактивных развлечений. В своём обращении команда подчеркнула, что хотела передать эмоциональную глубину персонажа и её важность как одной из первых спутниц, присоединяющихся к группе героев в Expedition 33.

По словам GamesVoice, работа над локализацией близка к завершению. Все роли уже записаны, а сейчас студия трудится над обработкой звука и тестированием проекта, чтобы финальное качество соответствовало ожиданиям поклонников. Команда планирует выпустить локализацию уже этой зимой.

Студия также обратилась к фанатам с просьбой о поддержке: можно помочь проекту, участвуя в сборе на радиостанции GTA: San Andreas или став платным подписчиком. По словам GamesVoice, любая помощь важна — она ускоряет работу и показывает, что профессиональная локализация востребована.

Комментарии:  5
SnobbishGhost

да после оригинальной это никак

2
Андрей Ккккк

Ясно, 31 февраля минимум

SavelevTema

33 декабря 1905 года

1
Carissa7517
можно помочь проекту, участвуя в сборе на радиостанции GTA: San Andreas

Задрали с этим радио, сколько можно собирать, если не идет сбор, просто озвучили бы игру, этого уже достаточно

Limgrave

Как-то хило, откровенно говоря, лучше бы Фаргус озвучили, лучше бы получилось. Хуже многих любительских озвучек вышло.