Студия GamesVoice показала дублированную кат-сцену Clair Obscur: Expedition 33

Студия GamesVoice отпраздновала триумф Clair Obscur: Expedition 33 на The Game Awards 2025 и представила дублированную кат-сцену, знакомящую фанатов с героиней Люнэ. Это первый официальный фрагмент русской локализации, и он уже привлёк внимание сообщества.

Роль Люнэ исполнила актриса театра и кино Евдокия Лаврухина — для неё это дебют в сфере интерактивных развлечений. В своём обращении команда подчеркнула, что хотела передать эмоциональную глубину персонажа и её важность как одной из первых спутниц, присоединяющихся к группе героев в Expedition 33.

По словам GamesVoice, работа над локализацией близка к завершению. Все роли уже записаны, а сейчас студия трудится над обработкой звука и тестированием проекта, чтобы финальное качество соответствовало ожиданиям поклонников. Команда планирует выпустить локализацию уже этой зимой.

Студия также обратилась к фанатам с просьбой о поддержке: можно помочь проекту, участвуя в сборе на радиостанции GTA: San Andreas или став платным подписчиком. По словам GamesVoice, любая помощь важна — она ускоряет работу и показывает, что профессиональная локализация востребована.