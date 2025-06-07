Студия GamesVoice представила геймплейную демонстрацию русской озвучки пролога Clair Obscur: Expedition 33. Это предварительная версия, которую команда называет пробой пера — возможностью оценить первые результаты работы и собрать обратную связь от зрителей.

Цель — понять, насколько удачным оказался выбор актёров, качество перевода и обработки звука. Студия подчёркивает, что представленный материал не является финальным — часть реплик, без сомнений, будет перезаписана или переработана.

GamesVoice приглашает зрителей делиться мнением, чтобы финальный результат соответствовал ожиданиям игроков и стал по-настоящему качественным локализационным проектом.