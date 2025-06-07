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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 117 оценок

Студия GamesVoice представила геймплейную демонстрацию русской озвучки пролога Clair Obscur: Expedition 33

butcher69 butcher69

Студия GamesVoice представила геймплейную демонстрацию русской озвучки пролога Clair Obscur: Expedition 33. Это предварительная версия, которую команда называет пробой пера — возможностью оценить первые результаты работы и собрать обратную связь от зрителей.

Цель — понять, насколько удачным оказался выбор актёров, качество перевода и обработки звука. Студия подчёркивает, что представленный материал не является финальным — часть реплик, без сомнений, будет перезаписана или переработана.

GamesVoice приглашает зрителей делиться мнением, чтобы финальный результат соответствовал ожиданиям игроков и стал по-настоящему качественным локализационным проектом.

24
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
dimaslider

Мурашки по коже, как от самого саундтрека так и от того как же эти ребята качественно и с любовью выполняют переводы. Просто нижайший поклон и уважение актёрам озвучки и команде которая делает этот перевод. Вы супер!!!

13
askazanov

А зачем, она там впринципе и не нужна!? )

3
AllConforD

Прям, слов нет, могучие могучане, сколько старания и желания сделать качественную озвучку, впрочем, так у них всегда, они всегда стараются и у них почти всегда получается. Всем из команды GamesVoice нижайший поклон уважения, и, прохождение Clair Obscur: Expedition 33 откладывается до выхода озвучки, как в прочем и планировалось после первых новостей о том, что команда за неё взялась.

2
Пользователь ВКонтакте

Дичь конечно, взяли закаверили шедевр песни, получился мусор // Курвель Пердолье

2
Antoxanotdance

Нереально просто

1
Carissa7517

Достойно

1
Evgeniy_25

Красиво получилось.) Конечно, это дело вкуса, но мне понравилось. И с эмоциями постарались.

1
ЕвМи

ммм, мурашки подвезли) Я люблю мурашки)

1
Джой Стик

подожду озвучку и потом поиграюсь.

1
Gauguin

Только на французском.

1
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