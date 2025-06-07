Студия GamesVoice представила геймплейную демонстрацию русской озвучки пролога Clair Obscur: Expedition 33. Это предварительная версия, которую команда называет пробой пера — возможностью оценить первые результаты работы и собрать обратную связь от зрителей.
Цель — понять, насколько удачным оказался выбор актёров, качество перевода и обработки звука. Студия подчёркивает, что представленный материал не является финальным — часть реплик, без сомнений, будет перезаписана или переработана.
GamesVoice приглашает зрителей делиться мнением, чтобы финальный результат соответствовал ожиданиям игроков и стал по-настоящему качественным локализационным проектом.
Мурашки по коже, как от самого саундтрека так и от того как же эти ребята качественно и с любовью выполняют переводы. Просто нижайший поклон и уважение актёрам озвучки и команде которая делает этот перевод. Вы супер!!!
А зачем, она там впринципе и не нужна!? )
Прям, слов нет, могучие могучане, сколько старания и желания сделать качественную озвучку, впрочем, так у них всегда, они всегда стараются и у них почти всегда получается. Всем из команды GamesVoice нижайший поклон уважения, и, прохождение Clair Obscur: Expedition 33 откладывается до выхода озвучки, как в прочем и планировалось после первых новостей о том, что команда за неё взялась.
Дичь конечно, взяли закаверили шедевр песни, получился мусор // Курвель Пердолье
Нереально просто
Достойно
Красиво получилось.) Конечно, это дело вкуса, но мне понравилось. И с эмоциями постарались.
ммм, мурашки подвезли) Я люблю мурашки)
подожду озвучку и потом поиграюсь.
Только на французском.