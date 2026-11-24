Разработчики из студии Sandfall Interactive совместно с Mighty Merch запустили онлайн-площадку Sandfall Boutique с атрибутикой по игре для покупателей из Европы и Северной Америки.

На старте продаж в каталоге доступны эксклюзивные новинки и вернувшиеся в ассортимент вещи от лицензированных партнеров. Среди них — значок с видом города Люмьер, нашивка в виде флага с официальным логотипом «33», а также футболка с персонажем Моноко и надписью «Count Me In».

Главным лотом стала обновленная версия коллекционного набора Monolith Set, на которую уже открыт предзаказ. В комплект входят расписанная вручную статуэтка Монолита со встроенной музыкальной шкатулкой высотой 20,3 см, артбук в твердом переплете и стилбук.

Онлайн-магазин уже начал работу, при этом покупатели из Великобритании также могут оформить предзаказ на Monolith Set через сайт Laced Records. В будущем каталог Sandfall Boutique будет регулярно расширяться за счет новых товаров по вселенной игры, релиз которой состоялся 24 апреля 2025 года.