Студия SynthVoiceRu выпустила русскую нейроозвучку для Clair Obscur: Expedition 33

Студия SynthVoiceRu представила русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33. В обновлённой версии улучшены липсинк и тон голосов по сравнению с демо двухдневной давности. Доступны как дубляж, так и закадровый перевод с английского.

Несмотря на отдельные неточности в синхронизации с речью в катсценах и коротких репликах, проект стал вполне играбельным. Озвучка основана на технологии нейросетей, но в будущем возможна профессиональная локализация: студия GamesVoice уже начала сбор средств на дубляж с участием актёров.

Игра продолжает бить рекорды — всего за 12 дней было продано более 2 миллионов копий (без учёта Game Pass).

Более того, на вторые выходные Expedition 33 обновила собственный рекорд по онлайну в Steam, что крайне редко для одиночных игр.