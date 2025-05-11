Студия SynthVoiceRu выпустила русскую нейроозвучку для Clair Obscur: Expedition 33

Студия SynthVoiceRu представила русскую озвучку Clair Obscur: Expedition 33. В обновлённой версии улучшены липсинк и тон голосов по сравнению с демо двухдневной давности. Доступны как дубляж, так и закадровый перевод с английского.
Несмотря на отдельные неточности в синхронизации с речью в катсценах и коротких репликах, проект стал вполне играбельным. Озвучка основана на технологии нейросетей, но в будущем возможна профессиональная локализация: студия GamesVoice уже начала сбор средств на дубляж с участием актёров.
Игра продолжает бить рекорды — всего за 12 дней было продано более 2 миллионов копий (без учёта Game Pass).
Более того, на вторые выходные Expedition 33 обновила собственный рекорд по онлайну в Steam, что крайне редко для одиночных игр.
Тот случай когда пожалуй оставлю французскую с русскими субтитрами, не из-за качества нейро озвучек , просто она до жути аутентично и эстетично звучит , но очень хорошо что ребята работают над локализациями .
Если хотите с русской озвучкой, дождитесь лучше озвучку от GamesVoice, а не вот это всё
А сколько жать ?
Тот случай когда так совпала и игра параша и озвучка параша.
вот молодцы!!!!!,дормоеды все сборы собирают
А почему актёры дубляжа дармоеды ? Они же деньги за работу просят , понятно что нейронки со временем вытеснят локализации скорее всего ,но когда это будет , пока ещё есть и косяки и странные интонации выдающие машину .
Класс молодцы ребята !!!
Я так понимаю они теперь решили бежать просто за хайпом, ибо звучит отвратительно, всем будто нос зажали.
У них есть отполированные и завершëнные проекты? Они как минимум торчат озвучку Сталкера 2. Сколько же скамеров развелось с момента появления нейросетей.
Вроде в фантомной свободе не плохо довели озвучку
Это DreamVoice хорошо по работали над нейроозвучкой DLC, а у Synthvoice она в ужасном качестве. У "синтов" либо устаревшая модель озвучки, либо новая, но не завершëнная. И они постоянно хапают новые проекты, не доведя до умы старые.
В новой последний версии, уже слишком идеально, чтобы ее называть нейронной
Отлично, теперь можно спокойно играть. Лично у меня абсолютно нет желания ждать месяцами живую озвучку с пресловутой «душой» и живыми актёрами. Нейро озвучка уже нормально вывозит.