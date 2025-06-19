Сюжет Clair Obscura: Expedition 33 "родился" из сна ведущей сценаристки игры

Одна из лучших сторон Clair Obscur: Expedition 33 является ее сюжет, но оказалось, что основная часть сюжета в буквальном смысле слова пришла к ведущей сценаристки ролевой игры прямо во сне.
В новой интервью ведущий сценарист Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен рассказала, что в конце 2020 года креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош велел разработчикам «забыть о сюжете», над которым они работали, и «подумать о чем-то большем». Так начала формироваться игра Clair Obscur, ранее носившая название We Lost.
Для сценаристки это было разочарованием, тем более что она уже создала 20-30-страничную «библию повествования» для другого проекта. Несмотря на первоначальное разочарование, работа над новой историей, как она сама признается, придала ей вдохновения и творческого подъема.
Задумку встретили с энтузиазмом, но когда команда зашла в тупик, не зная, как объединить свои идеи, Сведберг-Йен вспомнила о своем сне:
В то же самое время я работала над коротким рассказом для себя, который был основан на моем сне, а сон был о молодой женщине, которая потеряла свою мать в раннем возрасте, а затем она обнаружила, что ее мать на самом деле жива. Ее мать могла проникать в картины и перемещаться по ним, но она оказалась в ловушке, и дочери нужно было войти в картину, чтобы спасти ее и вернуть обратно.
Примерно в это время мы зашли в тупик, и я подумала: "О, на самом деле эта история может сработать в сочетании с предпосылкой, потому что, знаете, картины, художники, вы знаете, это может очень хорошо сочетаться".
Примечательно, что найти последний кусочек этой головоломки подсказала мать Броши, сказав, что самым страшным для нее было бы «потерять одного из своих детей». Это заставило команду задуматься о том, зачем матери героини вообще понадобилось входить в картину:
И мы подумали: "Это может быть катализатором, событием, которое станет настоящей причиной появления матери. Так мать превратилась в Алин, дочь - Маэль, а потом мы добавили еще несколько семейных персонажей, так что дедушка из моей первоначальной истории стал Ренуаром, отцом", - объяснила Сведберг-Йен.
Всего за 33 дня пошаговая РПГ разошлась тиражом в 3,3 миллиона копий - словно ей суждено было стать жемчужиной, какой она является сейчас. Даже на таких платформах, как Steam, у игры идеальный рейтинг, а многочисленные отзывы говорят о том, насколько она увлекательна и великолепно сделана.
Гадать о том, как могла бы выглядеть We Lost в альтернативной вселенной, весьма интригующе, но удивительно видеть, как эволюционировала эта идея с тех пор, как пять лет назад она всплыла и обрела форму на Reddit. Скрестим пальцы, чтобы когда-нибудь еще одна пошаговая РПГ, действие которой происходит в викторианской Англии, все же увидела свет.
cценаристка случаем не собака?
поэтому там так бессвязная чушь?
Не смог понять, да?
готов поспорить что ты дальше пролога и не прошел или совсем не играл. клоун
Что же приняла сценаристка перед сном?
то что запрещено законом во всех странах и за что присесть лет на 20 можно, наркота до добра не доводит, как мы тут видим отборная дичь а не игра получилась.
Как мы тут видим, отборная дичь, а не комментарий получился.
чож вы рвётесь так агрошкольники
Да че вы, хорошая же игра, если не скачивать так вообще лучшая !
слишком толсто. да и тут скорее наоборот многие хейтят игру даже не играя в нее. на фоне общего хейта так сказать. а поиграть, прочувствовать эмоции персонажей и сформировать свое непредвзятое мнение (без "боевка мне не нравится поэтому игра гoвно". "персонажи умеют чувствовать и испытывать эмоции больше чем одну - игра гoвно") - это слишком сложная задача для современного давно деградировавшегося игрока. вот и весь ответ. кто еще может испытывать эмоции от игры, кому важен не только графон но и остальные составляющие игры, кто играет в игры независимо от жанра, а не тупо в дегенеративные шутеры где в жанр в целом не превносят ничего нового уже лет так 20 - тому экспидиция 33 по большей части зайдет, остальные мимо - идите дальше играть классом в онлайн дрoчильни и бесконечные гриндилки. я все сказал.
Даже лайк поставлю .Да хейтят ее многие за то, что ее называют чуть ли игрой года, лол, 70 процентов людей узнало в принципе об этой игре, только когда она вышла и ее начали форсить, поэтому все это выглядит подозрительно, и как-будто нам навязывают специально это мнение, поэтому все делают просто наоборот, засирают, игра то может и норм(нет), но факт остаётся фактом
Ну да, маркетинг у игры был слабенький, но сарафанное радио свое дело сделало. Народ изголодался по хорошим неоднозначным сюжетам с живыми персонажами. Так что лично я не удивлен, что игра захайпилась. А где хайп, там и хейтеры. Все закономерно.
"родился" из сна ведущей сценаристки игры
Мы так и поняли, что она любит дунуть
Ну да, нада, во сне, или в пьяном угаре. Напридумывать можно что угодно ради статейки
Скорее вышел из унитаза 🤣🤣🤣🤣🤣
Они рофлят что ли? Т.е. реально это даже не "сон собаки, пса Моноко" а ещё бредовей... мда.
Открой правду
Трек с названием We Lost играет во время битвы с самым сложным противником в игре. Не то, чтобы это спасало его от Маэль с ваншотом, но если проходить его не ломая игру, проблем он доставит очень много.