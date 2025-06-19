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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 355 оценок

Сюжет Clair Obscura: Expedition 33 "родился" из сна ведущей сценаристки игры

Gruz_ Gruz_

Одна из лучших сторон Clair Obscur: Expedition 33 является ее сюжет, но оказалось, что основная часть сюжета в буквальном смысле слова пришла к ведущей сценаристки ролевой игры прямо во сне.

В новой интервью ведущий сценарист Expedition 33 Дженнифер Сведберг-Йен рассказала, что в конце 2020 года креативный директор Sandfall Interactive Гийом Брош велел разработчикам «забыть о сюжете», над которым они работали, и «подумать о чем-то большем». Так начала формироваться игра Clair Obscur, ранее носившая название We Lost.

Для сценаристки это было разочарованием, тем более что она уже создала 20-30-страничную «библию повествования» для другого проекта. Несмотря на первоначальное разочарование, работа над новой историей, как она сама признается, придала ей вдохновения и творческого подъема.

Задумку встретили с энтузиазмом, но когда команда зашла в тупик, не зная, как объединить свои идеи, Сведберг-Йен вспомнила о своем сне:

В то же самое время я работала над коротким рассказом для себя, который был основан на моем сне, а сон был о молодой женщине, которая потеряла свою мать в раннем возрасте, а затем она обнаружила, что ее мать на самом деле жива. Ее мать могла проникать в картины и перемещаться по ним, но она оказалась в ловушке, и дочери нужно было войти в картину, чтобы спасти ее и вернуть обратно.

Примерно в это время мы зашли в тупик, и я подумала: "О, на самом деле эта история может сработать в сочетании с предпосылкой, потому что, знаете, картины, художники, вы знаете, это может очень хорошо сочетаться".

Примечательно, что найти последний кусочек этой головоломки подсказала мать Броши, сказав, что самым страшным для нее было бы «потерять одного из своих детей». Это заставило команду задуматься о том, зачем матери героини вообще понадобилось входить в картину:

И мы подумали: "Это может быть катализатором, событием, которое станет настоящей причиной появления матери. Так мать превратилась в Алин, дочь - Маэль, а потом мы добавили еще несколько семейных персонажей, так что дедушка из моей первоначальной истории стал Ренуаром, отцом", - объяснила Сведберг-Йен.

Всего за 33 дня пошаговая РПГ разошлась тиражом в 3,3 миллиона копий - словно ей суждено было стать жемчужиной, какой она является сейчас. Даже на таких платформах, как Steam, у игры идеальный рейтинг, а многочисленные отзывы говорят о том, насколько она увлекательна и великолепно сделана.

Гадать о том, как могла бы выглядеть We Lost в альтернативной вселенной, весьма интригующе, но удивительно видеть, как эволюционировала эта идея с тех пор, как пять лет назад она всплыла и обрела форму на Reddit. Скрестим пальцы, чтобы когда-нибудь еще одна пошаговая РПГ, действие которой происходит в викторианской Англии, все же увидела свет.

30
30
Комментарии: 30
Ваш комментарий
Господин Никто

cценаристка случаем не собака?

21
JohnTornton

поэтому там так бессвязная чушь?

19
Rey4rtRO

Не смог понять, да?

7
SassyMaelorith

готов поспорить что ты дальше пролога и не прошел или совсем не играл. клоун

7
ПтирЯ

Что же приняла сценаристка перед сном?

14
Brock_Harrison

то что запрещено законом во всех странах и за что присесть лет на 20 можно, наркота до добра не доводит, как мы тут видим отборная дичь а не игра получилась.

10
Rey4rtRO Brock_Harrison

Как мы тут видим, отборная дичь, а не комментарий получился.

4
Indigo Night Brock_Harrison

чож вы рвётесь так агрошкольники

Xa6apof

Да че вы, хорошая же игра, если не скачивать так вообще лучшая !

13
SassyMaelorith

слишком толсто. да и тут скорее наоборот многие хейтят игру даже не играя в нее. на фоне общего хейта так сказать. а поиграть, прочувствовать эмоции персонажей и сформировать свое непредвзятое мнение (без "боевка мне не нравится поэтому игра гoвно". "персонажи умеют чувствовать и испытывать эмоции больше чем одну - игра гoвно") - это слишком сложная задача для современного давно деградировавшегося игрока. вот и весь ответ. кто еще может испытывать эмоции от игры, кому важен не только графон но и остальные составляющие игры, кто играет в игры независимо от жанра, а не тупо в дегенеративные шутеры где в жанр в целом не превносят ничего нового уже лет так 20 - тому экспидиция 33 по большей части зайдет, остальные мимо - идите дальше играть классом в онлайн дрoчильни и бесконечные гриндилки. я все сказал.

6
Xa6apof SassyMaelorith

Даже лайк поставлю .Да хейтят ее многие за то, что ее называют чуть ли игрой года, лол, 70 процентов людей узнало в принципе об этой игре, только когда она вышла и ее начали форсить, поэтому все это выглядит подозрительно, и как-будто нам навязывают специально это мнение, поэтому все делают просто наоборот, засирают, игра то может и норм(нет), но факт остаётся фактом

4
Rey4rtRO Xa6apof

Ну да, маркетинг у игры был слабенький, но сарафанное радио свое дело сделало. Народ изголодался по хорошим неоднозначным сюжетам с живыми персонажами. Так что лично я не удивлен, что игра захайпилась. А где хайп, там и хейтеры. Все закономерно.

Случайный Игрок

"родился" из сна ведущей сценаристки игры

Мы так и поняли, что она любит дунуть

9
Kubominator

Ну да, нада, во сне, или в пьяном угаре. Напридумывать можно что угодно ради статейки

6
Sir Patrik

Скорее вышел из унитаза 🤣🤣🤣🤣🤣

5
PermResident

Они рофлят что ли? Т.е. реально это даже не "сон собаки, пса Моноко" а ещё бредовей... мда.

4
Rey4rtRO
Так начала формироваться игра Clair Obscur, ранее носившая название We Lost
3
Carissa7517

Открой правду

Rey4rtRO Carissa7517

Трек с названием We Lost играет во время битвы с самым сложным противником в игре. Не то, чтобы это спасало его от Маэль с ваншотом, но если проходить его не ломая игру, проблем он доставит очень много.

rmplaton
3
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