Threat Interactive: Clair Obscur: Expedition 33 страдает от типичных проблем Unreal Engine 5

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive привлекла большое внимание игроков благодаря своему визуальному стилю и интересной концепции. Проект, созданный на Unreal Engine 5, часто приводили в пример как образец качественной оптимизации на современном движке, ссылаясь на преимущественно положительные отзывы в Steam.

Однако авторы YouTube канала Threat Interactive, известного своими глубокими техническими анализами игр, придерживаются иного мнения. В своем новом видео они детально разобрали графическую и производительную составляющие Expedition 33, указав на множество проблем, которые, по их мнению, делают игру типичной катастрофой на UE5.

Согласно анализу, игра не может обеспечить стабильные 60 кадров в секунду даже в разрешении 1080p на видеокарте уровня RTX 3060 при настройках, приближенных к консольной версии для PS5. При переходе на максимальные настройки производительность падает до 30-35 FPS. Автор видео подверг критике реализацию теней, которые, по его словам, выглядят шумными, нестабильными, а в некоторых сценах и вовсе отсутствуют, что делает картинку безжизненной.

Технологии Lumen и Nanite также не остались без внимания. Аналитики отмечают наличие артефактов, таких как гостинг и смазывание изображения при движении, вызванных работой глобального освещения Lumen. Технология Nanite, призванная устранить подгрузку объектов разной детализации, по мнению канала, не справляется со своей задачей, что приводит к заметному появлению объектов и сабпиксельному алиасингу, который приходится скрывать с помощью размытия. Дополнительно качество изображения ухудшается из-за принудительного фильтра повышения резкости.

Threat Interactive приходит к выводу, что, несмотря на положительные отзывы, Clair Obscur: Expedition 33 является примером игры на Unreal Engine 5, которая страдает от фундаментальных проблем движка, связанных с производительностью и качеством рендеринга. Видео представляет собой подробный разбор каждого этапа отрисовки кадра, демонстрируя, где именно возникают узкие места и визуальные компромиссы.