Тираж Clair Obscur: Expedition 33 достиг 3,7 миллиона проданных копий

Sandfall Interactive представила обновленные данные о продажах Clair Obscur: Expedition 33 на PC и PlayStation 5, а также прокомментировала данные Alinea Analytics о продажах новых игр для консолей Sony в 2025 году.
Expedition 33 разошлась тиражом 2,3 миллиона копий в Steam и 1,4 миллиона на PS5. Это 5-я самая продаваемая новая игра года на PS5, и ее продажи почти такие же, как у Metaphor и Infinite Wealth вместе взятых. WILD
Нужно заметить, что цифры от аналитической компании оказались довольно точными, поскольку они говорят о 1,3 миллионах копий, проданных на PlayStation 5.
Интересно, что данные по Xbox не были опубликованы. Неудивительно, поскольку игра находится в подписке Game Pass, где учитываются не продажи, а количество скачиваний. Кроме того, Clair Obscur: Expedition 33 есть в подписке на PC, однако на этой платформе всегда есть Steam, чтобы восполнить разницу.
В общем, Sandfall Interactive подтвердила, что ее игра пользуется неизменным успехом, способна привлечь миллионы игроков и, вероятно, в будущем получит свое продолжение.
Как мусорка от бывшего лг.бтешника гейсофт, рьяно продаётся, прям любят навернуть люди коричневой субстанции
Игра неидеальна, но в последнее время что-то даже с AA-релизами беда, так что результат вполне закономерный.
Я тебе больше скажу, с играми последнее время беда, стали безвкусными и однотипными
14-летнему новорегу-токсикознику точно стоит доверять...
Хейтерки, что с лицом?
Удивительно, как такой отстой таким тиражом разошёлся 🤦 // Василий Горский
Не удивительно, на безптичье и жо.па соловей // Чёрный Пласч
Игра хорошая, но боевка порой душная.
перебор с кол-во ХП врагов в начале, далее убивается легко
Ты комментарий пользователя Реддит выдал за слова разработчиков?
Кто-то из вас врёт...)
Игра рил "хорошая" 😅 Всё происходило в холсте картины, где мамка с отцом выясняли отношения, пока их дочурка кентовалась с несуществующим братом Версо и другими персами. Унылый сон собаки короче. Недоматрица ёпт.
умножил сумму проданных копий на 100 долларов получил 370 долларов, походу провал года.