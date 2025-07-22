ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 2 701 оценка

Тираж Clair Obscur: Expedition 33 достиг 3,7 миллиона проданных копий

Gruz_ Gruz_

Sandfall Interactive представила обновленные данные о продажах Clair Obscur: Expedition 33 на PC и PlayStation 5, а также прокомментировала данные Alinea Analytics о продажах новых игр для консолей Sony в 2025 году.

Expedition 33 разошлась тиражом 2,3 миллиона копий в Steam и 1,4 миллиона на PS5. Это 5-я самая продаваемая новая игра года на PS5, и ее продажи почти такие же, как у Metaphor и Infinite Wealth вместе взятых. WILD

Нужно заметить, что цифры от аналитической компании оказались довольно точными, поскольку они говорят о 1,3 миллионах копий, проданных на PlayStation 5.

Интересно, что данные по Xbox не были опубликованы. Неудивительно, поскольку игра находится в подписке Game Pass, где учитываются не продажи, а количество скачиваний. Кроме того, Clair Obscur: Expedition 33 есть в подписке на PC, однако на этой платформе всегда есть Steam, чтобы восполнить разницу.

В общем, Sandfall Interactive подтвердила, что ее игра пользуется неизменным успехом, способна привлечь миллионы игроков и, вероятно, в будущем получит свое продолжение.

24
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
GrandPercibald

Как мусорка от бывшего лг.бтешника гейсофт, рьяно продаётся, прям любят навернуть люди коричневой субстанции

23
DmitriyKats

Игра неидеальна, но в последнее время что-то даже с AA-релизами беда, так что результат вполне закономерный.

2
GrandPercibald DmitriyKats

Я тебе больше скажу, с играми последнее время беда, стали безвкусными и однотипными

5
КонстантинEscadr0n

14-летнему новорегу-токсикознику точно стоит доверять...

7
Dark1994

Хейтерки, что с лицом?

16
Пользователь ВКонтакте

Удивительно, как такой отстой таким тиражом разошёлся 🤦 // Василий Горский

7
Пользователь ВКонтакте

Не удивительно, на безптичье и жо.па соловей // Чёрный Пласч

Deep Sea

Игра хорошая, но боевка порой душная.

2
SIGMABOYEAH

перебор с кол-во ХП врагов в начале, далее убивается легко

1
monk70

Ты комментарий пользователя Реддит выдал за слова разработчиков?

1
КонстантинEscadr0n
Expedition 33 разошлась тиражом 2,3 миллиона копий в Steam

Кто-то из вас врёт...)

1
Faeton4ik

Игра рил "хорошая" 😅 Всё происходило в холсте картины, где мамка с отцом выясняли отношения, пока их дочурка кентовалась с несуществующим братом Версо и другими персами. Унылый сон собаки короче. Недоматрица ёпт.

МистерЖук

умножил сумму проданных копий на 100 долларов получил 370 долларов, походу провал года.