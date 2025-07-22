Тираж Clair Obscur: Expedition 33 достиг 3,7 миллиона проданных копий

Sandfall Interactive представила обновленные данные о продажах Clair Obscur: Expedition 33 на PC и PlayStation 5, а также прокомментировала данные Alinea Analytics о продажах новых игр для консолей Sony в 2025 году.

Expedition 33 разошлась тиражом 2,3 миллиона копий в Steam и 1,4 миллиона на PS5. Это 5-я самая продаваемая новая игра года на PS5, и ее продажи почти такие же, как у Metaphor и Infinite Wealth вместе взятых. WILD

Нужно заметить, что цифры от аналитической компании оказались довольно точными, поскольку они говорят о 1,3 миллионах копий, проданных на PlayStation 5.

Интересно, что данные по Xbox не были опубликованы. Неудивительно, поскольку игра находится в подписке Game Pass, где учитываются не продажи, а количество скачиваний. Кроме того, Clair Obscur: Expedition 33 есть в подписке на PC, однако на этой платформе всегда есть Steam, чтобы восполнить разницу.

В общем, Sandfall Interactive подтвердила, что ее игра пользуется неизменным успехом, способна привлечь миллионы игроков и, вероятно, в будущем получит свое продолжение.