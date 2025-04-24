У Clair Obscur: Expedition 33 получился отличный старт - число игроков превысило 51 тысячу в Steam

На выходных число еще может увеличиться. Особенно с таким позитивным сарафанным радио.
Важно помнить, что Clair Obscur: Expedition 33 — средняя по бюджету игра, у которой не было заметной рекламной кампании. Но также напомним, что стоимость игры на всех платформах примерно на 25% ниже, чем у AAA-игр. Тем не менее, кажется, что это уже большой финансовый успех.
Это уже самый успешный релиз издателя Kepler Interactive, который также издал Pacific Drive (18 тысяч), Scorn (8 тысяч), Sifu (3 тысячи) и Cat Quest III (2 тысячи).
Также это весьма успешный релиз для игры, доступной в подписке Xbox Game Pass (в Steam подписки нет). Для сравнения: Indiana Jones and the Great Circle (12 тысяч), Hi-Fi RUSH (6 тысяч), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (190 тысяч), South of Midnight (1 тысяча), Avowed (19 тысяч), Senua’s Saga: Hellblade II (4 тысячи), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (121 тысяча).
У Clair Obscur: Expedition 33 есть субтитры на русском языке. Игра вышла на PS5, Xbox Series S|X и PC.
Молодцы французы.
говорят игра годная
кто играл отпишитесь
стоит покупки?
обзоров пока нет
не фанат JRPG, боевка необычная, но самое главное говорят там сюжет на 100 из 10
подскажите плиз кто что думает
Так она только вышла, про сюжет все в познании. Я отыграл пару часов, визуал отличный, оптимизация вроде тоже, пока просадок не встречал. Боевка смесь финалки и вовремя нажать уклон-парирование. В общем по мне так пока на четверку из пяти.
Система парирования(основа игры) пока что всратая до невозможности... Не советую брать до патчей
Че не зашло. Ни сюжет ни боевка. Удалил через полчаса
игра великолепная на самом деле, смесь персоны и дарк соулса какой то)
сюжет не прошел но 8 часов на одном дыхание пока
единственное локации сделали как лабиринты, постоянно бродить не понятно куда идти утомляет.
Посмотрел геймплей, боёвка конечно унылый QTE хлам.