У Clair Obscur: Expedition 33 получился отличный старт - число игроков превысило 51 тысячу в Steam

На выходных число еще может увеличиться. Особенно с таким позитивным сарафанным радио.

Важно помнить, что Clair Obscur: Expedition 33 — средняя по бюджету игра, у которой не было заметной рекламной кампании. Но также напомним, что стоимость игры на всех платформах примерно на 25% ниже, чем у AAA-игр. Тем не менее, кажется, что это уже большой финансовый успех.

Это уже самый успешный релиз издателя Kepler Interactive, который также издал Pacific Drive (18 тысяч), Scorn (8 тысяч), Sifu (3 тысячи) и Cat Quest III (2 тысячи).

Также это весьма успешный релиз для игры, доступной в подписке Xbox Game Pass (в Steam подписки нет). Для сравнения: Indiana Jones and the Great Circle (12 тысяч), Hi-Fi RUSH (6 тысяч), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (190 тысяч), South of Midnight (1 тысяча), Avowed (19 тысяч), Senua’s Saga: Hellblade II (4 тысячи), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (121 тысяча).

У Clair Obscur: Expedition 33 есть субтитры на русском языке. Игра вышла на PS5, Xbox Series S|X и PC.