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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.1 135 оценок

У Clair Obscur: Expedition 33 получился отличный старт - число игроков превысило 51 тысячу в Steam

Solstice Solstice

На выходных число еще может увеличиться. Особенно с таким позитивным сарафанным радио.

Важно помнить, что Clair Obscur: Expedition 33 — средняя по бюджету игра, у которой не было заметной рекламной кампании. Но также напомним, что стоимость игры на всех платформах примерно на 25% ниже, чем у AAA-игр. Тем не менее, кажется, что это уже большой финансовый успех.

Это уже самый успешный релиз издателя Kepler Interactive, который также издал Pacific Drive (18 тысяч), Scorn (8 тысяч), Sifu (3 тысячи) и Cat Quest III (2 тысячи).

Также это весьма успешный релиз для игры, доступной в подписке Xbox Game Pass (в Steam подписки нет). Для сравнения: Indiana Jones and the Great Circle (12 тысяч), Hi-Fi RUSH (6 тысяч), The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered (190 тысяч), South of Midnight (1 тысяча), Avowed (19 тысяч), Senua’s Saga: Hellblade II (4 тысячи), S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (121 тысяча).

У Clair Obscur: Expedition 33 есть субтитры на русском языке. Игра вышла на PS5, Xbox Series S|X и PC.

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7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
butcher69

Молодцы французы.

6
My life is a game

говорят игра годная
кто играл отпишитесь
стоит покупки?
обзоров пока нет
не фанат JRPG, боевка необычная, но самое главное говорят там сюжет на 100 из 10
подскажите плиз кто что думает

4
ScandalousVaclav

Так она только вышла, про сюжет все в познании. Я отыграл пару часов, визуал отличный, оптимизация вроде тоже, пока просадок не встречал. Боевка смесь финалки и вовремя нажать уклон-парирование. В общем по мне так пока на четверку из пяти.

1
Сережаа

Система парирования(основа игры) пока что всратая до невозможности... Не советую брать до патчей

1
Glodus Muspell

Че не зашло. Ни сюжет ни боевка. Удалил через полчаса

1
cinematicSonly

игра великолепная на самом деле, смесь персоны и дарк соулса какой то)
сюжет не прошел но 8 часов на одном дыхание пока
единственное локации сделали как лабиринты, постоянно бродить не понятно куда идти утомляет.

1
saa0891

Посмотрел геймплей, боёвка конечно унылый QTE хлам.