У создателей Clair Obscur: Expedition 33 уже есть отличные идеи для следующей игры

Главный операционный директор и продюсер Sandfall Interactive Франсуа Мерисс рассказал, что в настоящее время студия уже думает о следующем проекте, но пока он находится на очень ранней стадии. Об этом Мерисс сообщил в интервью изданию GameIndustry. В частности, он отметил, что продажи и успех Clair Obscur: Expedition 33 во многом превзошли «самые смелые мечты» разработчиков.

Успех игры был таким, что мы даже не могли себе представить. Они быстро превзошли все наши прогнозы. Безусловно, мы сделаем еще одну видеоигру, однако пока рано говорить о том, что именно это будет за игра. Не могу дождаться, когда мы погрузимся глубже в идеи, которые уже есть у нас для следующей игры.

— Франсуа Мерисс

Как добавил продюсер, за время разработки Clair Obscur: Expedition 33 команда студии приобрела много новых навыков и заметно выросла в профессиональном плане:

Не могу дождаться следующего проекта, поскольку мы начнем работу с лучшей позиции, чем когда создавали компанию пять лет назад. К тому же от нас ждут большего, так что будет непросто. Но могу точно сказать, что у нас - и у Гийома (Броше, основатель Sandfall Interactive) в особенности - есть отличные идеи для следующей игры.

Теперь, взявшись за следующий проект «с более выгодной позиции», фанаты вправе ожидать, что следующий проект студии Sandfall будет создан на еще более прочном «творческом фундаменте».