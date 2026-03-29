Успех Clair Obscur: Expedition 33 показал проблему крупных издателей, считает ветеран индустрии

Один из ветеранов игровой индустрии Дэн Даглоу считает, что крупные издатели всё реже берутся за оригинальные проекты. По его мнению, современная модель AAA-разработки практически не оставляет места для небольших и экспериментальных игр.

Даглоу работает в индустрии более полувека — ещё в 1970-е он участвовал в создании одной из ранних RPG под названием Dungeon. Наблюдая за развитием рынка, разработчик отмечает, что большие компании всё чаще делают ставку на продолжения известных серий, а новые франшизы появляются крайне редко.

По его словам, причина кроется в резко выросших бюджетах. Когда разработка игры может стоить сотни миллионов долларов, издатели стараются минимизировать любые риски и предпочитают работать с проверенными брендами. В таких условиях экспериментальные проекты практически не вписываются в бизнес-модель крупных компаний.

Даглоу отметил, что именно поэтому свежие идеи сегодня чаще появляются в инди-сегменте. В качестве примера он привёл Clair Obscur: Expedition 33 — RPG от студии Sandfall Interactive, которая была создана относительно небольшой командой, но смогла привлечь внимание игроков и критиков.

По мнению разработчика, независимые студии остаются главным источником новых концепций и необычных решений в игровой индустрии. Хотя многие из таких проектов могут не найти широкой аудитории, именно среди них чаще всего появляются самые оригинальные идеи.