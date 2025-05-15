Успех Clair Obscur: Expedition 33 связали с актрисой озвучки BG3

Руководитель по актерскому мастерству в Larian Studios Алена Баранова обратила внимание на интересный факт, связанный с успехом недавней ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33. По ее мнению, одним из факторов, объединяющих несколько последних высокооцененных хитов, может быть участие актрисы озвучивания Дженнифер Инглиш.

Баранова отметила, что Clair Obscur: Expedition 33 получила максимальную оценку 10 из 10 от авторитетного издания EDGE Magazine. За последние пять лет такой же чести удостоились лишь пять других игр. Примечательно, что в трех из этих шести проектов, среди которых сама Baldur’s Gate 3 и Elden Ring 2022 года, важные роли озвучивала именно Дженнифер Инглиш. В Baldur’s Gate 3 она подарила голос Шэдоухарт, в Clair Obscur: Expedition 33 – Маэль, а в Elden Ring – Латенне.

Это наблюдение нашло живой отклик в игровом сообществе – комментарий Барановой собрал более 900 лайков. Многие геймеры согласились с мыслью, что проекты с участием Дженнифер Инглиш часто становятся «золотом».