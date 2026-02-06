В демонстрации ИИ от Roblox пользователи увидели искажённую Clair Obscur: Expedition 33

Компания Roblox продемонстрировала свои экспериментальные технологии генеративного ИИ, нацеленные на создание целых игровых миров по текстовым или визуальным подсказкам. Однако вместо впечатляющих результатов пользователи увидели странно узнаваемую, но сильно искажённую версию популярной JRPG Clair Obscur: Expedition 33.
По информации Roblox, новая функция под названием 4D Generation позволяет игрокам создавать интерактивные 3D-объекты, а экспериментальная система real-time dreaming — «полностью играбельные миры», которые генерируются одним пользователем и наблюдаются другими в реальном времени. Компания называет это Dream Theater — «театр сновидений», где один игрок мечтает, а другие взаимодействуют с процессом.
Именно во время демонстрации этой технологии, по словам журналистов и игроков, результат «случайно» оказался похож на Clair Obscur: Expedition 33. Например, персонаж Маэль бегала по размытым уровням, напоминая Flying Waters из оригинальной игры. Пользователи соцсетей не скрывали удивления: «Почему ИИ сделал именно Expedition 33? Это выглядело ужасно, но слишком похоже на оригинал», — писали фанаты.
Генеральный директор Roblox Дэвид Баззуки заявил, что модель обучалась как на внутренних данных Roblox, так и на открытых видеоматериалах, включая 13 миллиардов часов пользовательской активности каждый месяц. В том числе ИИ может создавать NPC и миры на основе этих данных.
ИИ использует в своей генерации интеллектуальную собственность реальных авторов. Никогда такого не было и вот опять.
Одно дело ИИ, другое же, что они демонстрируют это, хотя могли выбрать иное.
Не понял. То есть, когда, например, недавно Genie 3 - новый "генератор миров" от Google - показывал геймплей в условном мире Ведьмака и Зельды, а то и чистый GTA со Шреком, или повторял трюки Человека-паука из последней игры - вопросов ни у кого не возникало: мол, все понятно, ИИ обучен на существующих играх. А как у Roblox увидели практически то же самое - появились вопросы. А в чем разница-то?