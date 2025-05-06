"В этом направлении и должна двигаться индустрия": ветеран PlayStation высказался об успехе Clair Obscur: Expedition 33

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида прокомментировал успех Clair Obscur: Expedition 33, назвав проект ярким примером того, в каком направлении должна развиваться игровая индустрия. По его словам, разработчики из Sandfall Interactive сумели добиться баланса между амбициями, доступным бюджетом и размерами команды — и при этом создать визуально впечатляющую и качественную RPG.
Ёсида отметил, что несмотря на относительно небольшой штат в 33 человека, команде удалось воплотить в жизнь игру, которая визуально и технически может соперничать с более крупными проектами. В титрах указано более 400 участников — это и тестировщики, и аутсорсеры, и временные подрядчики. Тем не менее, ядро разработки оставалось компактным.
«Такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33, находят идеальный баланс между масштабом AAA, реалиями AA и независимым креативом. Это путь, который должен вдохновлять других разработчиков. Сегодня важно уметь работать в рамках бюджета, сохраняя при этом высокое качество — и эта игра демонстрирует, что это возможно», — отметил Ёсида.
По его мнению, AA-сегмент, несправедливо вытесненный из индустрии, заслуживает второго шанса.
Унылая, пошаговая муть это будущее?))) Неудивительно, что это говорит ветеран плойки)) У которых все разнообразие это прятки в кустах от 3го лица))
Кидать скриншоты научился, а читать нет? В тексте прямо говорится, что Ёсида имеет ввиду баланс. Сбалансированные команды. Сбалансированный, а не раздутый, бюджет. При этом, чтобы результат, в рамках доступных возможностей, был качественный
Какой баланс, что на пошаговый хлам миллиард не потратили? ВААААААААААААААААААААААААУ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!))))))))))))))))))))) ВСЯ ИНДУСТРИЯ В ШОКЕ!!!!!!!! ВЕТЕРАН КУСТОВ ВЫСКАЗАЛСЯ!!!!!
Не испытываешь симпатии к пошаговым играм не играй, Ой надо зайти и высказать никому тут своё не нужное мнение, да? xD
Любители не пойми какого геймплея считают своим долгом негативно высказаться о неплохой игре.
Слишком увлекательный геймплей в глаз попал!
С хреновым менеджментом, в теории, и на пошаговую игру могут потратить спокойно миллиард. К тому же, пошаговая игра - не значит, что она не содержит в себе высококачественные и высокодетализированные элементы. Это другой тип геймплея и не более того. Или в твоём понимании, на, например, пошаговую боевую систему, разработчики потратили меньше сил и ресурсов, чем на реал-тайм боевую систему в каком-нибудь CS? Совершенно необязательно. Вполне могли и больше потратить усилий и времени, т.к. в любой системе есть свои нюансы
Ну начинается, опять конвеер
ну да ну да... боже такие они ... они просто ищут щаблон для доения бабок с массы... как же это мерзко индустрия должна быть разной а не однотипной
В направлении сюжета, который обесценивает часы прохождения?)
Или в направлении продолжение делать соулслайк механики к месту и не к месту?
Всегда будет кто-то недовольный, это нормально, мне вот все очень нравится.
Сюжет не обесценивает часы прохождения, а служит инструментом для раскрытия другой темы, которая, на мой взгляд, очень интересна.
К этому направлению SquareEnix должна вернуть серию Final Fantasy.
Рад за игру, не рад за хейтерков.
Какое направление?) Пихать парирование и увороты в каждый тетрис? Я вообще не понимаю зачем в этой игре сделана рпг составляющая. Сделали бы чистое qte кино и норм. Благо сюжет и подача с музыкой великолепны.
Если поставить лёгкую сложность, вроде говорят примерно и будет кино, сам не пробовал, так как люблю челлендж в играх. Меня все очень устраивает, наверное первая игра за пару лет, в которую так залип.
Ты текст прочитай целиком - он говорит о направлении развития компании, а не игры. То что небольшой командой делают игру чётко поняв рамки своих возможностей.
Вот читаю я комментарии и поражаюсь их тупости. В новости прямым текстом говорится о балансе между амбициями, бюджетом и размером команды, а они: "Мне не нравятся парирования и увороты, сюжет отстой".