"В этом направлении и должна двигаться индустрия": ветеран PlayStation высказался об успехе Clair Obscur: Expedition 33

Ветеран PlayStation Сюхэй Ёсида прокомментировал успех Clair Obscur: Expedition 33, назвав проект ярким примером того, в каком направлении должна развиваться игровая индустрия. По его словам, разработчики из Sandfall Interactive сумели добиться баланса между амбициями, доступным бюджетом и размерами команды — и при этом создать визуально впечатляющую и качественную RPG.

Ёсида отметил, что несмотря на относительно небольшой штат в 33 человека, команде удалось воплотить в жизнь игру, которая визуально и технически может соперничать с более крупными проектами. В титрах указано более 400 участников — это и тестировщики, и аутсорсеры, и временные подрядчики. Тем не менее, ядро разработки оставалось компактным.

«Такие игры, как Clair Obscur: Expedition 33, находят идеальный баланс между масштабом AAA, реалиями AA и независимым креативом. Это путь, который должен вдохновлять других разработчиков. Сегодня важно уметь работать в рамках бюджета, сохраняя при этом высокое качество — и эта игра демонстрирует, что это возможно», — отметил Ёсида.

По его мнению, AA-сегмент, несправедливо вытесненный из индустрии, заслуживает второго шанса.