Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 667 оценок

В Expedition 33 обнаружили отсылки к "Ванпанчмену"

В релизной версии Clair Obscur: Expedition 33 до сих пор присутствуют пометки для локализаторов, разъясняющие источники происхождения имён героев и врагов. Находку удалось сделать пользователю Reddit под ником Responsible-Race-575.

Согласно этим заметкам, при создании имён авторы Expedition 33 «Clair Obscur» активно опирались на французский язык и культуру в целом. К примеру, противник по имени Potier получил своё название от французского слова potier (гончар); в пояснении указано, что этот враг использует в сражениях горшки.

Troubadour, вооружённый трубой, отсылает к средневековым французским менестрелям и поэтам-певцам, носившим аналогичное наименование. Многие имена построены на языковой игре и слиянии французских понятий.
Например, Barbasucette объединяет слова barbe (борода) и sucette (леденец). Licornapieds — это комбинация licorne (единорог) и фразы à pieds (пеший, на ногах).

Кроме того, стало известно, что в Expedition 33 «Clair Obscur» действительно присутствует отсылка к манге и аниме «Ванпанчмен». Поклонники предполагали, что противник Ono Puncho связан с приключениями Сайтамы, и пометки подтвердили эту догадку.

Сама студия-разработчик пока не прокомментировала обнаружение фанатами внутренних материалов. Неизвестно, остались ли в игре все оригинальные комментарии для локализаторов или их изначально было больше.

Комментарии:  9
ExclusiveKirk

Слышали хейтерки? Вот знайте теперь. Там даже отсылка на ванпачмена есть! Побольше бы новостей про эту игру!

Dante_Avitus

Чёт поздновато как бы, все кто проходил игру должны были встретить этого персонажа в деревне и там в квесте нужно нанести один удар на 9999 урона.

CheckDevNull
Чёт поздновато как бы...

Действительно. :DDD

Эту кисточку и зовут так-то Ван-Панчо и его надо уложить одним ударом... :DDD

UnemotionalFrazer

Обычно у игр, чем дальше от релиза, тем меньше новостей. У Экспы наоборот, с каждым днем все больше и больше)))

Ramonruns

интерес упал и разрабы по максимуму пытаются быть на виду... слабенько

Илья Матецкий

Мда, английские имена уже все знают типа Миллер это мельник, Смит это кузнец,, Стоун это камень ну и тд, теперь изучим французские:D И какое совпадение, что на это (расшифровку имён) обратили внимание только в экспедиции, других французских игр никогда до этого не было...

ratte88
других французских игр никогда до этого не было

Ну.. да. Кроме асассиносов юнити ничего, вроде, не было.

И я понимаю, что ты пишешь про разрабов, но 33 имеет французский антураж, а не только разрабов.

Илья Матецкий ratte88

Имена и антураж это как бы разные вещи, новость про значение имён и оказывается если верить Википедии, французских игр до фига и больше (Французские видеоигры в поиске вбей, ссылка из википедии не проходит по нормальному) и если в этих играх нет французских имён, то это их вина, что они так забили на свою культуру

BLICKWINKEL

это вроде уже было