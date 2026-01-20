В Expedition 33 обнаружили отсылки к "Ванпанчмену"

В релизной версии Clair Obscur: Expedition 33 до сих пор присутствуют пометки для локализаторов, разъясняющие источники происхождения имён героев и врагов. Находку удалось сделать пользователю Reddit под ником Responsible-Race-575.
Согласно этим заметкам, при создании имён авторы Expedition 33 «Clair Obscur» активно опирались на французский язык и культуру в целом. К примеру, противник по имени Potier получил своё название от французского слова potier (гончар); в пояснении указано, что этот враг использует в сражениях горшки.
Troubadour, вооружённый трубой, отсылает к средневековым французским менестрелям и поэтам-певцам, носившим аналогичное наименование. Многие имена построены на языковой игре и слиянии французских понятий.
Например, Barbasucette объединяет слова barbe (борода) и sucette (леденец). Licornapieds — это комбинация licorne (единорог) и фразы à pieds (пеший, на ногах).
Кроме того, стало известно, что в Expedition 33 «Clair Obscur» действительно присутствует отсылка к манге и аниме «Ванпанчмен». Поклонники предполагали, что противник Ono Puncho связан с приключениями Сайтамы, и пометки подтвердили эту догадку.
Сама студия-разработчик пока не прокомментировала обнаружение фанатами внутренних материалов. Неизвестно, остались ли в игре все оригинальные комментарии для локализаторов или их изначально было больше.
Слышали хейтерки? Вот знайте теперь. Там даже отсылка на ванпачмена есть! Побольше бы новостей про эту игру!
Чёт поздновато как бы, все кто проходил игру должны были встретить этого персонажа в деревне и там в квесте нужно нанести один удар на 9999 урона.
Действительно. :DDD
Эту кисточку и зовут так-то Ван-Панчо и его надо уложить одним ударом... :DDD
Обычно у игр, чем дальше от релиза, тем меньше новостей. У Экспы наоборот, с каждым днем все больше и больше)))
интерес упал и разрабы по максимуму пытаются быть на виду... слабенько
Мда, английские имена уже все знают типа Миллер это мельник, Смит это кузнец,, Стоун это камень ну и тд, теперь изучим французские:D И какое совпадение, что на это (расшифровку имён) обратили внимание только в экспедиции, других французских игр никогда до этого не было...
Ну.. да. Кроме асассиносов юнити ничего, вроде, не было.
И я понимаю, что ты пишешь про разрабов, но 33 имеет французский антураж, а не только разрабов.
Имена и антураж это как бы разные вещи, новость про значение имён и оказывается если верить Википедии, французских игр до фига и больше (Французские видеоигры в поиске вбей, ссылка из википедии не проходит по нормальному) и если в этих играх нет французских имён, то это их вина, что они так забили на свою культуру
это вроде уже было