В Expedition 33 обнаружили отсылки к "Ванпанчмену"

В релизной версии Clair Obscur: Expedition 33 до сих пор присутствуют пометки для локализаторов, разъясняющие источники происхождения имён героев и врагов. Находку удалось сделать пользователю Reddit под ником Responsible-Race-575.

Согласно этим заметкам, при создании имён авторы Expedition 33 «Clair Obscur» активно опирались на французский язык и культуру в целом. К примеру, противник по имени Potier получил своё название от французского слова potier (гончар); в пояснении указано, что этот враг использует в сражениях горшки.

Troubadour, вооружённый трубой, отсылает к средневековым французским менестрелям и поэтам-певцам, носившим аналогичное наименование. Многие имена построены на языковой игре и слиянии французских понятий.

Например, Barbasucette объединяет слова barbe (борода) и sucette (леденец). Licornapieds — это комбинация licorne (единорог) и фразы à pieds (пеший, на ногах).

Кроме того, стало известно, что в Expedition 33 «Clair Obscur» действительно присутствует отсылка к манге и аниме «Ванпанчмен». Поклонники предполагали, что противник Ono Puncho связан с приключениями Сайтамы, и пометки подтвердили эту догадку.

Сама студия-разработчик пока не прокомментировала обнаружение фанатами внутренних материалов. Неизвестно, остались ли в игре все оригинальные комментарии для локализаторов или их изначально было больше.