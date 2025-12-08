В финале голосования за лучшую игру года на The Game Awards столкнулись три главных шедевра 2025 года и мобильные гачи

Накал страстей перед церемонией The Game Awards достиг своего пика. Организаторы дали старт третьему, решающему раунду голосования в категории «Голос игроков». Это единственная номинация, где победителя определяют исключительно геймеры, а не профильное жюри или отобранные критики. И, судя по списку финалистов, в этом году битва за статуэтку будет беспрецедентной.
2025 год подарил индустрии сразу три феноменальных проекта, которые уже успели стать задать новые тренды для игровой индустрии
- Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что высокобюджетные пошаговые RPG живы и способны конкурировать с любым экшеном.
- Интерактивная драма Dispatch покорила сердца игроков уникальным подходом к повествованию.
- Долгожданная Hollow Knight: Silksong не просто вышла, но и с лихвой оправдала годы ожиданий.
Эти игры запустили мощнейшее «сарафанное радио», удерживая внимание аудитории и получая восторженные отзывы спустя месяцы после релиза. Они стали символом качественного одиночного гейминга в уходящем 2025 году.
Однако в игровых сообществах сейчас царит нешуточная тревога. Конкуренцию «большой тройке» составляют сразу два сверхпопулярных гача-проекта — Genshin Impact и Wuthering Waves. Пользователи Reddit, Twitter и других площадок опасаются повторения сценариев прошлых лет, когда мобильные игры побеждали за счет огромной базы фанатов, мотивированных обещаниями внутриигровых наград (примогемов и круток) за победу в голосовании.
В социальных сетях звучат призывы к игрокам объединиться и «голосовать честно». Энтузиасты просят поддержать достойного победителя среди Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch или Silksong, отмечая, что эти проекты заслужили награду своим художественным исполнением и геймплеем, а не манипулятивными механиками удержания.
Финальный список претендентов на «Голос игроков»:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Hollow Knight: Silksong
- Genshin Impact
- Wuthering Waves
Голосование продлится до 10 декабря (05:00 по МСК).
какое жюри такие и игры,бесполезная номинация не отражающая реальную ситуацию
Расскажи нам про реальную ситуацию? И каким местом ты читал, если здесь про номинацию без жюри.
А что вообще в номинации на игру 2025 забыли игры, которые вышли не в этом году? Давайте и доку 2 с кс сюда запихаем. Не ну а чо.
Какие в попу гачи,их там не должно быть😡
Звучит смешно, учитывая, что в Silksong сделали сложность ради сложности, лишь бы было сложно. Искусственное усложнение игр ради сложности является ничем иным, как простейшей манипулятивной механикой удержания.
Раз уж Kingdom Come Deliverance 2 отсутствует в этом списке, придётся голосовать за Wuthering Waves - несмотря на то, что она гача-игра, всё-таки в ней НЕТ никаких манипулятивных механик удержания. Например для сюжетной линии тебе сразу дают персонажей нужного уровня и тебя вообще ничто не отвлекает. Художественное исполнение выше всяких похвал. Wuthering Waves самый достойный кандидат на победу среди оставшихся. Точка.
Видимо год был печальный
Не год был печальный, а кое-кто жопу свою продал.
> silksong, wuwa
omegalul
эти гачи вышли 5 лет назад зачем за них каждый год голосуют...
почему в голосовании участвуют проекты которые уже давно вышли, есть же отдельная категория поддержка проекта или как то так, TGA уже давно начинает напоминать E3 которые в свое время зажрались и разорились
Это вам за то, что не молитесь ☝️
Будем честны, основной замес все равно вокруг Экспедиции и Силксонга, Диспатч там чисто в сторонке.
Бесконечная гача победит.