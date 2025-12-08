ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.9 3 439 оценок

В финале голосования за лучшую игру года на The Game Awards столкнулись три главных шедевра 2025 года и мобильные гачи

Gutsz Gutsz

Накал страстей перед церемонией The Game Awards достиг своего пика. Организаторы дали старт третьему, решающему раунду голосования в категории «Голос игроков». Это единственная номинация, где победителя определяют исключительно геймеры, а не профильное жюри или отобранные критики. И, судя по списку финалистов, в этом году битва за статуэтку будет беспрецедентной.

2025 год подарил индустрии сразу три феноменальных проекта, которые уже успели стать задать новые тренды для игровой индустрии

  • Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что высокобюджетные пошаговые RPG живы и способны конкурировать с любым экшеном.
  • Интерактивная драма Dispatch покорила сердца игроков уникальным подходом к повествованию.
  • Долгожданная Hollow Knight: Silksong не просто вышла, но и с лихвой оправдала годы ожиданий.

Эти игры запустили мощнейшее «сарафанное радио», удерживая внимание аудитории и получая восторженные отзывы спустя месяцы после релиза. Они стали символом качественного одиночного гейминга в уходящем 2025 году.

Однако в игровых сообществах сейчас царит нешуточная тревога. Конкуренцию «большой тройке» составляют сразу два сверхпопулярных гача-проекта — Genshin Impact и Wuthering Waves. Пользователи Reddit, Twitter и других площадок опасаются повторения сценариев прошлых лет, когда мобильные игры побеждали за счет огромной базы фанатов, мотивированных обещаниями внутриигровых наград (примогемов и круток) за победу в голосовании.

В социальных сетях звучат призывы к игрокам объединиться и «голосовать честно». Энтузиасты просят поддержать достойного победителя среди Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch или Silksong, отмечая, что эти проекты заслужили награду своим художественным исполнением и геймплеем, а не манипулятивными механиками удержания.

Финальный список претендентов на «Голос игроков»:

  • Clair Obscur: Expedition 33
  • Dispatch
  • Hollow Knight: Silksong
  • Genshin Impact
  • Wuthering Waves

Голосование продлится до 10 декабря (05:00 по МСК).

Комментарии:  22
WerGC

какое жюри такие и игры,бесполезная номинация не отражающая реальную ситуацию

8
Gyunter ODim

Расскажи нам про реальную ситуацию? И каким местом ты читал, если здесь про номинацию без жюри.

1
Ziyter7 Gyunter ODim

А что вообще в номинации на игру 2025 забыли игры, которые вышли не в этом году? Давайте и доку 2 с кс сюда запихаем. Не ну а чо.

Игнатий Лапкин

Какие в попу гачи,их там не должно быть😡

6
Janekste
отмечая, что эти проекты заслужили награду своим художественным исполнением и геймплеем, а не манипулятивными механиками удержания.

Звучит смешно, учитывая, что в Silksong сделали сложность ради сложности, лишь бы было сложно. Искусственное усложнение игр ради сложности является ничем иным, как простейшей манипулятивной механикой удержания.

Раз уж Kingdom Come Deliverance 2 отсутствует в этом списке, придётся голосовать за Wuthering Waves - несмотря на то, что она гача-игра, всё-таки в ней НЕТ никаких манипулятивных механик удержания. Например для сюжетной линии тебе сразу дают персонажей нужного уровня и тебя вообще ничто не отвлекает. Художественное исполнение выше всяких похвал. Wuthering Waves самый достойный кандидат на победу среди оставшихся. Точка.

5
BattleEffect
Конкуренцию «большой тройке» составляют сразу два сверхпопулярных гача-проекта — Genshin Impact и Wuthering Waves.

Видимо год был печальный

4
Ziyter7

Не год был печальный, а кое-кто жопу свою продал.

монcтр

> silksong, wuwa

omegalul

3
Ellie Williams

эти гачи вышли 5 лет назад зачем за них каждый год голосуют...

3
Mister_F

почему в голосовании участвуют проекты которые уже давно вышли, есть же отдельная категория поддержка проекта или как то так, TGA уже давно начинает напоминать E3 которые в свое время зажрались и разорились

3
saiditsme

Это вам за то, что не молитесь ☝️

1
Пользователь ВКонтакте

Будем честны, основной замес все равно вокруг Экспедиции и Силксонга, Диспатч там чисто в сторонке. // Илья Борисов

1
AT_Sagor

Бесконечная гача победит.

