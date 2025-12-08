В финале голосования за лучшую игру на The Game Awards столкнулись три главных шедевра 2025 года и мобильные гачи

Накал страстей перед церемонией The Game Awards достиг своего пика. Организаторы дали старт третьему, решающему раунду голосования в категории «Голос игроков». Это единственная номинация, где победителя определяют исключительно геймеры, а не профильное жюри или отобранные критики. И, судя по списку финалистов, в этом году битва за статуэтку будет беспрецедентной.
2025 год подарил индустрии сразу три феноменальных проекта, которые уже успели стать задать новые тренды для игровой индустрии
- Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что высокобюджетные пошаговые RPG живы и способны конкурировать с любым экшеном.
- Интерактивная драма Dispatch покорила сердца игроков уникальным подходом к повествованию.
- Долгожданная Hollow Knight: Silksong не просто вышла, но и с лихвой оправдала годы ожиданий.
Эти игры запустили мощнейшее «сарафанное радио», удерживая внимание аудитории и получая восторженные отзывы спустя месяцы после релиза. Они стали символом качественного одиночного гейминга в уходящем 2025 году.
Однако в игровых сообществах сейчас царит нешуточная тревога. Конкуренцию «большой тройке» составляют сразу два сверхпопулярных гача-проекта — Genshin Impact и Wuthering Waves. Пользователи Reddit, Twitter и других площадок опасаются повторения сценариев прошлых лет, когда мобильные игры побеждали за счет огромной базы фанатов, мотивированных обещаниями внутриигровых наград (примогемов и круток) за победу в голосовании.
В социальных сетях звучат призывы к игрокам объединиться и «голосовать честно». Энтузиасты просят поддержать достойного победителя среди Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch или Silksong, отмечая, что эти проекты заслужили награду своим художественным исполнением и геймплеем, а не манипулятивными механиками удержания.
Финальный список претендентов на «Голос игроков»:
- Clair Obscur: Expedition 33
- Dispatch
- Hollow Knight: Silksong
- Genshin Impact
- Wuthering Waves
Голосование продлится до 10 декабря (05:00 по МСК).
какое жюри такие и игры,бесполезная номинация не отражающая реальную ситуацию
Расскажи нам про реальную ситуацию? И каким местом ты читал, если здесь про номинацию без жюри.
А что вообще в номинации на игру 2025 забыли игры, которые вышли не в этом году? Давайте и доку 2 с кс сюда запихаем. Не ну а чо.
была новость как это все выбирается и там все подробно описано
Звучит смешно, учитывая, что в Silksong сделали сложность ради сложности, лишь бы было сложно. Искусственное усложнение игр ради сложности является ничем иным, как простейшей манипулятивной механикой удержания.
Раз уж Kingdom Come Deliverance 2 отсутствует в этом списке, придётся голосовать за Wuthering Waves - несмотря на то, что она гача-игра, всё-таки в ней НЕТ никаких манипулятивных механик удержания. Например для сюжетной линии тебе сразу дают персонажей нужного уровня и тебя вообще ничто не отвлекает. Художественное исполнение выше всяких похвал. Wuthering Waves самый достойный кандидат на победу среди оставшихся. Точка.
Было бы странно если убожество вроде ККД 2 хоть одну номинацию в этом году получило. Всё таки есть ещё нормальные люди которые симулятор махания мечом в дерьме никуда не номинируют. Точка.
Китайские помои Априори не могут быть игрой года
Нет никаких трех шедевров. Есть один монументальный, великолепный, новый, красивый, душевный и глубокий проект от французской студии, претендующий на это звание, разительно выделяющийся на общем фоне и заслуженно собирающий награды на разных выставках. А также есть все остальные, из которых можно выделить несколько интересных игр. Нормальная выкладка, отражающая реальный расклад сил, я бы еще Hades II добавил.
Ну, и да, в этот топ снова не попали ни приключение чешского сельского лоха, ни кодзимовская ходьба. Они объективно могут конкурировать между собой за звание самого душного сиквела этого года.
Видимо, юзеры ПГ со своим посредственным мнением снова остались в меньшинстве, но им не привыкать. Куда как проще быть нетакусиком или даже не играя, делать выводы о качестве и вообще популярности чего-либо.
100 процентов по факту Андрюх. Этим типам Логвинов в уши нассал о щедевре ККД 2 они и захавали. Когда тут единственный брилиант на века это Экспедиция.
дада...хоть как-то авторитет франции вынуть...хоть чем-то...нация из топа превратилась в английскую путану
Я бы отдал свой голос за ds2 или йотей, выйди они сразу на пк.
Раз уж издателям не нужны наши деньги...
Какие в попу гачи,их там не должно быть😡
И где они, эти 3 шедевра? Вижу только одну до смешного переоцененную игру, одно просто хорошее интерактивное кинцо и обычный сиквел
KCD2 проиграла гачам, лол. Вот вам и новые "РПГ короли" из Чехии.
эти гачи вышли 5 лет назад зачем за них каждый год голосуют...
Скорее всего надеятся, что в случае победы им отвалят некислые внутриигровые бонусы.
Короче, нарики жаждут получить ещё чуток халявного крэка.
Ни с одной игрой из данного списка не знаком - прохожу мимо.Ждал KFC2
продолжая играть в Cyberpunk 2077 ;)
что такое kfc2?
Акцию в KFC он ждал, две курочки по цене одной.
Очевидно же.
Сделал мой день
Видимо год был печальный
Не год был печальный, а кое-кто жопу свою продал.
Все кал, для меня нет игры года. Гачи и инди аркадка вообще дичь какая-то