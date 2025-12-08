В финале голосования за лучшую игру на The Game Awards столкнулись три главных шедевра 2025 года и мобильные гачи

Накал страстей перед церемонией The Game Awards достиг своего пика. Организаторы дали старт третьему, решающему раунду голосования в категории «Голос игроков». Это единственная номинация, где победителя определяют исключительно геймеры, а не профильное жюри или отобранные критики. И, судя по списку финалистов, в этом году битва за статуэтку будет беспрецедентной.

2025 год подарил индустрии сразу три феноменальных проекта, которые уже успели стать задать новые тренды для игровой индустрии

Clair Obscur: Expedition 33 доказала, что высокобюджетные пошаговые RPG живы и способны конкурировать с любым экшеном.

доказала, что высокобюджетные пошаговые RPG живы и способны конкурировать с любым экшеном. Интерактивная драма Dispatch покорила сердца игроков уникальным подходом к повествованию.

покорила сердца игроков уникальным подходом к повествованию. Долгожданная Hollow Knight: Silksong не просто вышла, но и с лихвой оправдала годы ожиданий.

Эти игры запустили мощнейшее «сарафанное радио», удерживая внимание аудитории и получая восторженные отзывы спустя месяцы после релиза. Они стали символом качественного одиночного гейминга в уходящем 2025 году.

Однако в игровых сообществах сейчас царит нешуточная тревога. Конкуренцию «большой тройке» составляют сразу два сверхпопулярных гача-проекта — Genshin Impact и Wuthering Waves. Пользователи Reddit, Twitter и других площадок опасаются повторения сценариев прошлых лет, когда мобильные игры побеждали за счет огромной базы фанатов, мотивированных обещаниями внутриигровых наград (примогемов и круток) за победу в голосовании.

В социальных сетях звучат призывы к игрокам объединиться и «голосовать честно». Энтузиасты просят поддержать достойного победителя среди Clair Obscur: Expedition 33, Dispatch или Silksong, отмечая, что эти проекты заслужили награду своим художественным исполнением и геймплеем, а не манипулятивными механиками удержания.

Финальный список претендентов на «Голос игроков»:

Clair Obscur: Expedition 33

Dispatch

Hollow Knight: Silksong

Genshin Impact

Wuthering Waves

Голосование продлится до 10 декабря (05:00 по МСК).