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Clair Obscur: Expedition 33 Весна 2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
7.8 50 оценок

В новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли актёрский состав французской озвучки

butcher69
Новости

Студия Sandfall Interactive представила французский актёрский состав для своей предстоящей игры Clair Obscur: Expedition 33. Новость была подкреплена новым геймплейным трейлером, который подтвердил окно релиза на весну 2025 года.

Ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет весной 2025 года

Среди актёров озвучки выделяются известные имена. Александр Жиле озвучивает персонажа Гюстава. Он ранее дублировал таких актёров, как Элайджа Вуда и Райана Гослинга, включая их роли в фильмах «Властелин колец». Аделин Чейл, озвучивающая Маэль, знакома по своим работам в таких играх, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Last of Us.

Другие талантливые актёры включают Селин Меллул, озвучившую Айрис в Final Fantasy 7 Remake, и Сару Корниберт.

Игра обещает более 30 часов основного сюжета и выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC.

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Комментарии: 2
Ваш комментарий
Darth Savitar

Персона-лайк. Ждем

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BaldursG

Парле лё франсэ ? Кто то будет играть на французском здесь "обитающих"...к чему эта новость нам ? Надеюсь, что половина суммы на разработку игры, не ушла на гонорары, таких именитых актеров.

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