В новом трейлере Clair Obscur: Expedition 33 раскрыли актёрский состав французской озвучки

Студия Sandfall Interactive представила французский актёрский состав для своей предстоящей игры Clair Obscur: Expedition 33. Новость была подкреплена новым геймплейным трейлером, который подтвердил окно релиза на весну 2025 года.

Среди актёров озвучки выделяются известные имена. Александр Жиле озвучивает персонажа Гюстава. Он ранее дублировал таких актёров, как Элайджа Вуда и Райана Гослинга, включая их роли в фильмах «Властелин колец». Аделин Чейл, озвучивающая Маэль, знакома по своим работам в таких играх, как The Legend of Zelda: Breath of the Wild и The Last of Us.

Другие талантливые актёры включают Селин Меллул, озвучившую Айрис в Final Fantasy 7 Remake, и Сару Корниберт.

Игра обещает более 30 часов основного сюжета и выйдет на Xbox Series X/S, PS5 и PC.