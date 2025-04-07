В открытый доступ попал большой список достижений пошаговой Clair Obscur: Expedition 33 с описанием сюжета

До выхода многообещающей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 остаются считаные недели. Однако уже сейчас стало известно, что именно ждёт игроков в рамках загадочной экспедиции, — благодаря внезапной утечке полного списка внутриигровых достижений. Помимо стандартных трофеев, в перечне содержатся важные сюжетные спойлеры, а также подтверждение некоторых механик, связанных с прокачкой персонажей и исследованием мира.
Список включает 56 трофеев: 1 платиновый, 2 золотых, 5 серебряных и 48 бронзовых. Судя по названиям достижений, игрокам предстоит пройти через локации вроде Весенних лугов, Древнего святилища, Забытого поля боя и Башни Бесконечности. Центральным элементом, по всей видимости, остаётся таинственный город Люмьер, к которому герои возвращаются в ходе путешествия.
Полный список достижений:
Платиновый трофей:
- Величайшая экспедиция в истории – Получите все достижения.
Золотые трофеи:
- Конец – Достигните финала.
- Наконец-то покой – Победите Симона.
Серебряные трофеи:
- Художница – Победите Пейнтрессу.
- Клеа – Победите Клеа.
- Бесконечность – Доберитесь до вершины Башни Бесконечности.
- Чёрное и белое – Разгадайте тайну Художественной мастерской.
- Коллекция Моноко – Получите все навыки Моноко.
Бронзовые трофеи:
- Люмьер – Отправьтесь в экспедицию.
- Весенние луга – Пройдите Весенние луга.
- Парящие воды – Пройдите Парящие воды.
- Древнее святилище – Пройдите Древнее святилище.
- Деревня Гестрал – Пройдите деревню Гестрал.
- Гнездо Эски – Пройдите гнездо Эски.
- Скалы Каменной Волны – Пройдите Скалы Каменной Волны.
- Забытое поле битвы – Пройдите Забытое поле битвы.
- Станция Моноко – Пройдите Станцию Моноко.
- Старый Люмьер – Пройдите Старый Люмьер.
- Первый Аксон – Победите первого Аксона.
- Второй Аксон – Победите второго Аксона.
- Монолит – Доберитесь до Монолита.
- Возвращение в Люмьер – Вернитесь в Люмьер.
- Самолёт, поезд и подлодка – Откройте все способности Эски.
- След экспедиций – Найдите все журналы предыдущих экспедиций.
- Помощь врагу – Выполните все задания Неврона.
- Игры Гестрала – Победите во всех играх Гестрала.
- Потерянные Гестралы – Найдите всех потерянных Гестралов.
- А Он – Победите Серпенфара.
- Спронг – Победите Спронга.
- Сиэль – Достигните 7 уровня отношений с Сиэль.
- Моноко – Достигните 7 уровня отношений с Моноко.
- Маэль – Достигните 7 уровня отношений с Маэль.
- Люн – Достигните 7 уровня отношений с Люн.
- Эски – Достигните 7 уровня отношений с Эски.
- Улучшение оружия – Улучшите оружие один раз.
- Мастер оружия – Полностью улучшите оружие.
- Люмина – Используйте очко Люмины.
- Участник экспедиции – Достигните 33 уровня.
- Сокрушитель – Достигните 66 уровня.
- Выживший – Достигните 99 уровня.
- Перегрузка – Используйте Полную Перегрузку с Гюставом и сломайте врага.
- Идеальный поток – Используйте Пятна 4 хода подряд с Люн.
- Синергия – Используйте Персе́ с Маэль по Отмеченному врагу в стойке Виртуоз.
- Максимизация – Сконцентрируйте 20 единиц Предсказания на одной цели с Сиэль во время Сумерек.
- Совершенство – Достигните ранга S с Версией.
- Контроль колеса – Используйте Улучшенное умение 4 хода подряд с Моноко.
- Идеальный бросок – Победите в Хроматической Петанке.
- Экспедиция 33 – Откройте всех игровых персонажей.
- Мастер градиента – Используйте Атаку градиента 3 уровня.
- Ценитель – Найдите все 33 музыкальные записи.
- Клетка краски – Разрушьте Клетку краски.
- Пора пролить чернила – Сломайте врага.
- Профессионал – Победите босса, не получив урона.
- Любопытный – Посмотрите необязательную сцену в лагере.
- Легенда – Откройте Эски.
- Странная встреча – Победите Мима в Люмьере.
Трофеи раскрывают имена боссов (таких как Пейнтресса, Симон, Серпенфар, Спронг), а также намекают на наличие разветвлённой системы отношений с персонажами отряда: у каждого из спутников предусмотрен максимум на седьмом уровне доверия. Также подтверждена глубокая прокачка: уровни доходят до 99, а оружие можно улучшать до мастерского уровня.
Помимо боевых навыков, в игре реализованы уникальные способности для каждого героя, загадки, связанные с живописью, поиск музыкальных записей и выполнение второстепенных заданий. Один из трофеев называется "Aiding the Enemy" — "Помощь врагу", что намекает на возможные моральные выборы.
Clair Obscur: Expedition 33 выходит 24 апреля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.
норм.
Норм)
норм
многообещающяя очередная донатная помоечка? // Илья Прохоров