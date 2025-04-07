В открытый доступ попал большой список достижений пошаговой Clair Obscur: Expedition 33 с описанием сюжета

До выхода многообещающей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 остаются считаные недели. Однако уже сейчас стало известно, что именно ждёт игроков в рамках загадочной экспедиции, — благодаря внезапной утечке полного списка внутриигровых достижений. Помимо стандартных трофеев, в перечне содержатся важные сюжетные спойлеры, а также подтверждение некоторых механик, связанных с прокачкой персонажей и исследованием мира.

Список включает 56 трофеев: 1 платиновый, 2 золотых, 5 серебряных и 48 бронзовых. Судя по названиям достижений, игрокам предстоит пройти через локации вроде Весенних лугов, Древнего святилища, Забытого поля боя и Башни Бесконечности. Центральным элементом, по всей видимости, остаётся таинственный город Люмьер, к которому герои возвращаются в ходе путешествия.

Полный список достижений:

Спойлер

Платиновый трофей: Величайшая экспедиция в истории – Получите все достижения. Золотые трофеи: Конец – Достигните финала.

– Достигните финала. Наконец-то покой – Победите Симона. Серебряные трофеи: Художница – Победите Пейнтрессу.

– Победите Пейнтрессу. Клеа – Победите Клеа.

– Победите Клеа. Бесконечность – Доберитесь до вершины Башни Бесконечности.

– Доберитесь до вершины Башни Бесконечности. Чёрное и белое – Разгадайте тайну Художественной мастерской.

– Разгадайте тайну Художественной мастерской. Коллекция Моноко – Получите все навыки Моноко. Бронзовые трофеи: Люмьер – Отправьтесь в экспедицию.

– Отправьтесь в экспедицию. Весенние луга – Пройдите Весенние луга.

– Пройдите Весенние луга. Парящие воды – Пройдите Парящие воды.

– Пройдите Парящие воды. Древнее святилище – Пройдите Древнее святилище.

– Пройдите Древнее святилище. Деревня Гестрал – Пройдите деревню Гестрал.

– Пройдите деревню Гестрал. Гнездо Эски – Пройдите гнездо Эски.

– Пройдите гнездо Эски. Скалы Каменной Волны – Пройдите Скалы Каменной Волны.

– Пройдите Скалы Каменной Волны. Забытое поле битвы – Пройдите Забытое поле битвы.

– Пройдите Забытое поле битвы. Станция Моноко – Пройдите Станцию Моноко.

– Пройдите Станцию Моноко. Старый Люмьер – Пройдите Старый Люмьер.

– Пройдите Старый Люмьер. Первый Аксон – Победите первого Аксона.

– Победите первого Аксона. Второй Аксон – Победите второго Аксона.

– Победите второго Аксона. Монолит – Доберитесь до Монолита.

– Доберитесь до Монолита. Возвращение в Люмьер – Вернитесь в Люмьер.

– Вернитесь в Люмьер. Самолёт, поезд и подлодка – Откройте все способности Эски.

– Откройте все способности Эски. След экспедиций – Найдите все журналы предыдущих экспедиций.

– Найдите все журналы предыдущих экспедиций. Помощь врагу – Выполните все задания Неврона.

– Выполните все задания Неврона. Игры Гестрала – Победите во всех играх Гестрала.

– Победите во всех играх Гестрала. Потерянные Гестралы – Найдите всех потерянных Гестралов.

– Найдите всех потерянных Гестралов. А Он – Победите Серпенфара.

– Победите Серпенфара. Спронг – Победите Спронга.

– Победите Спронга. Сиэль – Достигните 7 уровня отношений с Сиэль.

– Достигните 7 уровня отношений с Сиэль. Моноко – Достигните 7 уровня отношений с Моноко.

– Достигните 7 уровня отношений с Моноко. Маэль – Достигните 7 уровня отношений с Маэль.

– Достигните 7 уровня отношений с Маэль. Люн – Достигните 7 уровня отношений с Люн.

– Достигните 7 уровня отношений с Люн. Эски – Достигните 7 уровня отношений с Эски.

– Достигните 7 уровня отношений с Эски. Улучшение оружия – Улучшите оружие один раз.

– Улучшите оружие один раз. Мастер оружия – Полностью улучшите оружие.

– Полностью улучшите оружие. Люмина – Используйте очко Люмины.

– Используйте очко Люмины. Участник экспедиции – Достигните 33 уровня.

– Достигните 33 уровня. Сокрушитель – Достигните 66 уровня.

– Достигните 66 уровня. Выживший – Достигните 99 уровня.

– Достигните 99 уровня. Перегрузка – Используйте Полную Перегрузку с Гюставом и сломайте врага.

– Используйте Полную Перегрузку с Гюставом и сломайте врага. Идеальный поток – Используйте Пятна 4 хода подряд с Люн.

– Используйте Пятна 4 хода подряд с Люн. Синергия – Используйте Персе́ с Маэль по Отмеченному врагу в стойке Виртуоз.

– Используйте Персе́ с Маэль по Отмеченному врагу в стойке Виртуоз. Максимизация – Сконцентрируйте 20 единиц Предсказания на одной цели с Сиэль во время Сумерек.

– Сконцентрируйте 20 единиц Предсказания на одной цели с Сиэль во время Сумерек. Совершенство – Достигните ранга S с Версией.

– Достигните ранга S с Версией. Контроль колеса – Используйте Улучшенное умение 4 хода подряд с Моноко.

– Используйте Улучшенное умение 4 хода подряд с Моноко. Идеальный бросок – Победите в Хроматической Петанке.

– Победите в Хроматической Петанке. Экспедиция 33 – Откройте всех игровых персонажей.

– Откройте всех игровых персонажей. Мастер градиента – Используйте Атаку градиента 3 уровня.

– Используйте Атаку градиента 3 уровня. Ценитель – Найдите все 33 музыкальные записи.

– Найдите все 33 музыкальные записи. Клетка краски – Разрушьте Клетку краски.

– Разрушьте Клетку краски. Пора пролить чернила – Сломайте врага.

– Сломайте врага. Профессионал – Победите босса, не получив урона.

– Победите босса, не получив урона. Любопытный – Посмотрите необязательную сцену в лагере.

– Посмотрите необязательную сцену в лагере. Легенда – Откройте Эски.

– Откройте Эски. Странная встреча – Победите Мима в Люмьере.

Трофеи раскрывают имена боссов (таких как Пейнтресса, Симон, Серпенфар, Спронг), а также намекают на наличие разветвлённой системы отношений с персонажами отряда: у каждого из спутников предусмотрен максимум на седьмом уровне доверия. Также подтверждена глубокая прокачка: уровни доходят до 99, а оружие можно улучшать до мастерского уровня.

Помимо боевых навыков, в игре реализованы уникальные способности для каждого героя, загадки, связанные с живописью, поиск музыкальных записей и выполнение второстепенных заданий. Один из трофеев называется "Aiding the Enemy" — "Помощь врагу", что намекает на возможные моральные выборы.

Clair Obscur: Expedition 33 выходит 24 апреля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.