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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8 103 оценки

В открытый доступ попал большой список достижений пошаговой Clair Obscur: Expedition 33 с описанием сюжета

Gutsz Gutsz

До выхода многообещающей пошаговой ролевой игры Clair Obscur: Expedition 33 остаются считаные недели. Однако уже сейчас стало известно, что именно ждёт игроков в рамках загадочной экспедиции, — благодаря внезапной утечке полного списка внутриигровых достижений. Помимо стандартных трофеев, в перечне содержатся важные сюжетные спойлеры, а также подтверждение некоторых механик, связанных с прокачкой персонажей и исследованием мира.

Список включает 56 трофеев: 1 платиновый, 2 золотых, 5 серебряных и 48 бронзовых. Судя по названиям достижений, игрокам предстоит пройти через локации вроде Весенних лугов, Древнего святилища, Забытого поля боя и Башни Бесконечности. Центральным элементом, по всей видимости, остаётся таинственный город Люмьер, к которому герои возвращаются в ходе путешествия.

Полный список достижений:

Спойлер

Платиновый трофей:

  • Величайшая экспедиция в истории – Получите все достижения.

Золотые трофеи:

  • Конец – Достигните финала.
  • Наконец-то покой – Победите Симона.

Серебряные трофеи:

  • Художница – Победите Пейнтрессу.
  • Клеа – Победите Клеа.
  • Бесконечность – Доберитесь до вершины Башни Бесконечности.
  • Чёрное и белое – Разгадайте тайну Художественной мастерской.
  • Коллекция Моноко – Получите все навыки Моноко.

Бронзовые трофеи:

  • Люмьер – Отправьтесь в экспедицию.
  • Весенние луга – Пройдите Весенние луга.
  • Парящие воды – Пройдите Парящие воды.
  • Древнее святилище – Пройдите Древнее святилище.
  • Деревня Гестрал – Пройдите деревню Гестрал.
  • Гнездо Эски – Пройдите гнездо Эски.
  • Скалы Каменной Волны – Пройдите Скалы Каменной Волны.
  • Забытое поле битвы – Пройдите Забытое поле битвы.
  • Станция Моноко – Пройдите Станцию Моноко.
  • Старый Люмьер – Пройдите Старый Люмьер.
  • Первый Аксон – Победите первого Аксона.
  • Второй Аксон – Победите второго Аксона.
  • Монолит – Доберитесь до Монолита.
  • Возвращение в Люмьер – Вернитесь в Люмьер.
  • Самолёт, поезд и подлодка – Откройте все способности Эски.
  • След экспедиций – Найдите все журналы предыдущих экспедиций.
  • Помощь врагу – Выполните все задания Неврона.
  • Игры Гестрала – Победите во всех играх Гестрала.
  • Потерянные Гестралы – Найдите всех потерянных Гестралов.
  • А Он – Победите Серпенфара.
  • Спронг – Победите Спронга.
  • Сиэль – Достигните 7 уровня отношений с Сиэль.
  • Моноко – Достигните 7 уровня отношений с Моноко.
  • Маэль – Достигните 7 уровня отношений с Маэль.
  • Люн – Достигните 7 уровня отношений с Люн.
  • Эски – Достигните 7 уровня отношений с Эски.
  • Улучшение оружия – Улучшите оружие один раз.
  • Мастер оружия – Полностью улучшите оружие.
  • Люмина – Используйте очко Люмины.
  • Участник экспедиции – Достигните 33 уровня.
  • Сокрушитель – Достигните 66 уровня.
  • Выживший – Достигните 99 уровня.
  • Перегрузка – Используйте Полную Перегрузку с Гюставом и сломайте врага.
  • Идеальный поток – Используйте Пятна 4 хода подряд с Люн.
  • Синергия – Используйте Персе́ с Маэль по Отмеченному врагу в стойке Виртуоз.
  • Максимизация – Сконцентрируйте 20 единиц Предсказания на одной цели с Сиэль во время Сумерек.
  • Совершенство – Достигните ранга S с Версией.
  • Контроль колеса – Используйте Улучшенное умение 4 хода подряд с Моноко.
  • Идеальный бросок – Победите в Хроматической Петанке.
  • Экспедиция 33 – Откройте всех игровых персонажей.
  • Мастер градиента – Используйте Атаку градиента 3 уровня.
  • Ценитель – Найдите все 33 музыкальные записи.
  • Клетка краски – Разрушьте Клетку краски.
  • Пора пролить чернила – Сломайте врага.
  • Профессионал – Победите босса, не получив урона.
  • Любопытный – Посмотрите необязательную сцену в лагере.
  • Легенда – Откройте Эски.
  • Странная встреча – Победите Мима в Люмьере.

Трофеи раскрывают имена боссов (таких как Пейнтресса, Симон, Серпенфар, Спронг), а также намекают на наличие разветвлённой системы отношений с персонажами отряда: у каждого из спутников предусмотрен максимум на седьмом уровне доверия. Также подтверждена глубокая прокачка: уровни доходят до 99, а оружие можно улучшать до мастерского уровня.

Помимо боевых навыков, в игре реализованы уникальные способности для каждого героя, загадки, связанные с живописью, поиск музыкальных записей и выполнение второстепенных заданий. Один из трофеев называется "Aiding the Enemy" — "Помощь врагу", что намекает на возможные моральные выборы.

Clair Obscur: Expedition 33 выходит 24 апреля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК.

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