В пошаговой Clair Obscur: Expedition 33 будет одна из механик Sekiro: Shadows Die Twice

С тех пор, как Clair Obscur: Expedition 33 была официально представлена, игра очаровала геймеров. Как уже было подтверждено, RPG вдохновлена ​​успешными японскими играми, такими как Persona и Final Fantasy.

Однако во время интервью с Гийомом Брошем, который является креативным директором, он сказал, что Sekiro: Shadows Die Twice от FromSoftware повлияла на добавление определенной механики в Clair Obscur: Expedition 33, а именно парирования.

Разработчик признался, что хотел сделать что-то новое, а не просто еще одну пошаговую игру. В то время он просто играл в Sekiro и понял, что ему очень нравится парирование.

Я хотел сделать пошаговую игру, но я также немного выгорел в пошаговых играх, поэтому я хотел сделать что-то свежее. Я в то время играл в Sekiro и подумал: «Мне нравится парировать атаки. Почему я не могу парировать в своей игре?»



Это был случай: если никто этого не сделает, я это сделаю. И я пытался сделать игру более увлекательной для людей, которым не обязательно нравятся пошаговые бои, при этом сохраняя стратегическое ядро.

Помимо парирования, в Clair Obscur: Expedition 33 также можно будет уклоняться и прыгать, чтобы избежать любой атаки противника. Гийом Брош считает, что добавление таких вещей в игру поможет привлечь больше интереса и внимания к пошаговому бою.

В Expedition 33 можно уклоняться, парировать и, позже в игре, пропускать любую атаку противника. Это придает совершенно иное ощущение пошаговому бою, когда вам приходится читать анимацию, заставляя игрока оставаться супервовлеченным в битву.

Clair Obscur: Expedition 33 планируется выпустить осенью 2025 года для ПК, PlayStation 5 и Xbox Series S|X, в дополнение к выходу на старте через сервис Game Pass.