В сети разгорелся спор вокруг Clair Obscur: Expedition 33 из-за дизайна персонажей и сеттинга

Недавно вышедшая пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33, разрабатываемая французской студией Sandfall Interactive и издаваемая Kepler Interactive, стала объектом активных сетевых дискуссий еще до своего выхода. Игра, черпающая вдохновение в эстетике Прекрасной эпохи (Belle Époque) Франции и классических JRPG, привлекла внимание не только своим визуальным рядом и боевой системой, но и спровоцировала споры вокруг дизайна представленных персонажей.
Основные претензии, высказываемые некоторыми комментаторами в сети, касаются предполагаемого несоответствия между заявленным сеттингом, вдохновленным Францией начала XX века, и внешним видом ряда игровых персонажей. Критики считают некоторых героев слишком "современными" или не вписывающимися в ожидаемый исторический контекст. В частности, выражается недовольство присутствием темнокожих персонажей, что, по мнению этих пользователей, разрушает атмосферу погружения и является проявлением неуважения к европейской культуре. Звучат также обвинения в адрес разработчиков в следовании так называемой "woke" повестке из-за расового разнообразия героев.
В ответ на эту критику другие участники дискуссии и комментаторы подчеркивают, что Clair Obscur: Expedition 33 является фэнтезийным произведением. Действие игры разворачивается не в реальной исторической Франции, а в вымышленном мире Люмьер (Lumiere), который лишь вдохновлен стилистикой Belle Époque. Такой подход, по их мнению, допускает значительные художественные вольности, включая создание разнообразного каста персонажей, не привязанного строго к историческим реалиям. Защитники игры также отстаивают право студии Sandfall Interactive на собственное творческое видение и создание уникального мира.
Кто о чём, а вшивый о бане.
Достали уже эти нытики, с обеих сторон. Не могут, блин, просто играть в игры с выдуманными мирами и выдуманными проблемами - обязательно свои загоны из реала надо тащить.
Так а кто их тащит? Тридварасы, то бишь есть только одна сторона и совершенно понятное и обоснованное негодование. Я вот до сих пор задаюсь вопросом, а именно как люди вообще могут такое принимать? Может вы поможете с ответом? Это же мерзость, от которой каждый раз блевать тянет.
Ну да, а монстры, с которыми сражается игрока, прям вписываются в обозначенную эпоху. О чем, в принципе, пишут игроки по другую сторону
Вообще идея игры напомнила Dark Void. Мало того что такая же графика мыльная и гамма коричневая, но там и там пришельцы какие то
Херасе ты вспомнил, такое даже гоогел с первого разу не вспомнит xD
есть такое. раздражает что начали ставить разноцветных неписей везде как по дефолту. тогда неписи превращаются просто в пластиковых болванчиков
Вроде же во франции полно темнокожих и они там как свои, а игра фэнтэзи как бы... ну есть нигативы и есть, проблема то в чём?))))
Final fantasy лучше 16 , 15 лучше
если тк подумать то те орет о повестке раздражают больше
Зачастую орут про повестку даже там, где её нет)
Главное что ботов на metacritic с оценкой пользователей накрутили.
Кол-во проголосовавших у обливиона и у этой))
Так во Францию в то время уже было завезено немало темнокожих, если отталкиваться от реальности. Походу ненормальные активисты просто ищут повод придраться. Герои слишком современные? А что они тогда скажут о Dragon Age The Veilguard с её современной радужной повесткой на примере персонажа Тааш? Это не слишком современно для фэнтези мира?
На счёт дизайна персонажей. О чём здесь спорить? Они все красивые? Красивые. Сексуальные? Да (хотя и не все). Глупо здесь спорить. Походу реально неадекватных активистов слишком развелось просто. Им только повод дай, сразу прикопаются. А если повода нет, так придумают.
Clair Obscur: Expedition 33 очень качественная годнота и точка. Придираться глупо.
Опять навозники гумно месят