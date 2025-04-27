В сети разгорелся спор вокруг Clair Obscur: Expedition 33 из-за дизайна персонажей и сеттинга

Недавно вышедшая пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33, разрабатываемая французской студией Sandfall Interactive и издаваемая Kepler Interactive, стала объектом активных сетевых дискуссий еще до своего выхода. Игра, черпающая вдохновение в эстетике Прекрасной эпохи (Belle Époque) Франции и классических JRPG, привлекла внимание не только своим визуальным рядом и боевой системой, но и спровоцировала споры вокруг дизайна представленных персонажей.

Основные претензии, высказываемые некоторыми комментаторами в сети, касаются предполагаемого несоответствия между заявленным сеттингом, вдохновленным Францией начала XX века, и внешним видом ряда игровых персонажей. Критики считают некоторых героев слишком "современными" или не вписывающимися в ожидаемый исторический контекст. В частности, выражается недовольство присутствием темнокожих персонажей, что, по мнению этих пользователей, разрушает атмосферу погружения и является проявлением неуважения к европейской культуре. Звучат также обвинения в адрес разработчиков в следовании так называемой "woke" повестке из-за расового разнообразия героев.

В ответ на эту критику другие участники дискуссии и комментаторы подчеркивают, что Clair Obscur: Expedition 33 является фэнтезийным произведением. Действие игры разворачивается не в реальной исторической Франции, а в вымышленном мире Люмьер (Lumiere), который лишь вдохновлен стилистикой Belle Époque. Такой подход, по их мнению, допускает значительные художественные вольности, включая создание разнообразного каста персонажей, не привязанного строго к историческим реалиям. Защитники игры также отстаивают право студии Sandfall Interactive на собственное творческое видение и создание уникального мира.