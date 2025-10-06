Ведущий сценарист Clair Obscur: Expedition 33 рассказала, как им удалось избежать ошибок, свойственных многим РПГ

Главный сценарист Expedition 33 – Дженнифер Сведберг-Йен – недавно дала интервью каналу Lits Play, где затронула тему ситуации типа «deus ex machina».

Если четко не определить рамки чьих-то способностей, легко попасть в ситуацию типа deus ex machina или что-то вроде «он просто решает проблему». Далее начинаешь задаваться вопросом: «почему тогда он не сделал этого с самого начала?».

Под «Deus ex machina» понимаются ситуации, в которых проблемы внезапно решаются внешними факторами, а игрок до этого не имел об этом ни малейшего представления. Примером может служить внезапное спасение персонажа союзной армией, хотя ранее об этом не было никаких упоминаний. Подобные решения принимаются независимо от решений игроков, а это лишает их чувства сопричастности и подрывает достоверность истории.

Сведберг-Йен признала, что в Sandfall Interactive уделяли особое внимание тому, чтобы не попасть в эту распространенную среди RPG-игр ловушку. Им это удалось благодаря тому, что способности персонажей были тесно связаны с игровым процессом.

Действительно, мы много об этом спорили. Думаю, дело отчасти в том, что это игра, а навыки и способности являются частью ее геймплея. Для нас было очень важно, чтобы игровой процесс был полностью свободным в том, как он будет работать. И я считаю, что команда, ответственная за геймплей, проделала фантастическую работу.