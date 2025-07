Ветеран BioWare похвалил авторов Clair Obscur: Expedition 33 за идеальный баланс собственных сил и аутсорсинга

Бывший исполнительный продюсер BioWare и один из ключевых разработчиков Dragon Age 2 и Inquisition — Марк Дарра — высоко оценил подход Sandfall Interactive к распределению обязанностей при создании Clair Obscur: Expedition 33. По его мнению, именно чёткая стратегия аутсорсинга позволила небольшой внутренней команде сосредоточиться на «ядре» игры и сохранить творческую цельность. Как мы знаем, в результате мы получили одну из лучших игр этого года.

В новом видео на своём YouTube-канале Дарра подробно анализирует, какие именно участки разработки были отданы внешним подрядчикам. По его словам, Sandfall привлекла сторонние студии к анимации, тестированию производительности и совместимости, локализации звука и музыки, а также к качественному контролю. При этом ключевые элементы визуального оформления, включая левел-дизайн и художественный стиль, остались полностью внутри студии.

Дарра подчёркивает, что такая модель взаимодействия была не только грамотно выстроена, но и удивительно эффективна. Благодаря пошаговой боевой системе разработчики могли позволить себе более свободную интеграцию анимаций, полученных от подрядчиков. В отличие от проектов с боем в реальном времени, здесь не требовалась идеальная синхронизация, что значительно упростило передачу задач.

Они отдавали именно те элементы, которые можно было изолировать без потери качества.

— отмечает Дарра.

Кроме того, ветеран индустрии обращает внимание на то, как компактная внутренняя команда — около 30 человек — смогла выстроить уникальную атмосферу взаимодействия: все знали сильные и слабые стороны друг друга, что способствовало слаженной и продуктивной работе. Такой подход, по его мнению, стал ключевым фактором успеха игры.

В прошлом месяце свой восторг от Clair Obscur: Expedition 33 публично выразил и один из самых известных авторов индустрии — Нил Дракманн, креативный директор The Last of Us. Он назвал игру «феноменальной» и отметил, что был глубоко впечатлён её художественным исполнением.

На фоне таких оценок от ветеранов, Clair Obscur: Expedition 33 уверенно продолжает укреплять свои позиции. Спустя первую половину 2025 года проект остаётся главным претендентом на звание игры года.