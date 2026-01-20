Ветеран индустрии назвал Clair Obscur: Expedition 33 "главной загадкой современного геймдева"

Clair Obscur: Expedition 33 продолжает удивлять не только игроков, но и опытных разработчиков. Основатель студии The Astronauts и ветеран индустрии Адриан Хмеляж в интервью GamesIndustry.biz признался, что до сих пор не может осознать, как Sandfall Interactive удалось создать игру такого уровня с настолько небольшой командой.

По его словам, проект выглядит как полноценный AAA-релиз: с проработанным сюжетом, цельным геймплеем, сильной визуальной частью и качественным звуком. При этом основной состав студии насчитывал около 30 человек, и примерно половина из них ранее вообще не участвовала в разработке видеоигр. Хмеляж отметил, что узнал об этом недавно — и это буквально «сломало» его представление о производстве игр.

Разработчик подчёркивает, что Sandfall действительно активно использовала аутсорсинг, о чём говорит длинный список в титрах. Однако ключевые идеи, дизайн и реализация, по его мнению, всё равно лежали на плечах небольшой внутренней команды, что делает результат ещё более поразительным.

С профессиональной точки зрения Хмеляж обратил внимание и на ряд осознанных дизайнерских решений. Например, у врагов намеренно нет детализированных лиц, что снижает объём анимационной работы, а катсцены больше напоминают театральные постановки — персонажи почти не взаимодействуют с окружением, которое традиционно считается одной из самых сложных частей постановки.