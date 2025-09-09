Во Франции пройдут музыкальные концерты Clair Obscur Expedition 33

Объявлены четыре концерта с оркестром, на которых будет исполнена музыка из Clair Obscur Expedition 33, JRPG от Sandfall Interactive и одной из самых популярных игр 2025 года. Однако они даты пройдут только во Франции, а именно:
- Лион – 25 октября
- Париж – 28 и 29 октября
- Монпелье – 31 октября
В сообщении также отмечается, что в 2026 году появятся дополнительные международные концерты.
В туре под названием «Нарисованная симфония» также примут участие композитор Лориен Тестар и певица-сопрано Элис Дюпор-Персье.
