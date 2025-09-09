ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
9 3 044 оценки

Во Франции пройдут музыкальные концерты Clair Obscur Expedition 33

monk70 monk70

Объявлены четыре концерта с оркестром, на которых будет исполнена музыка из Clair Obscur Expedition 33, JRPG от Sandfall Interactive и одной из самых популярных игр 2025 года. Однако они даты пройдут только во Франции, а именно:

  • Лион – 25 октября
  • Париж – 28 и 29 октября
  • Монпелье – 31 октября

В сообщении также отмечается, что в 2026 году появятся дополнительные международные концерты.

В туре под названием «Нарисованная симфония» также примут участие композитор Лориен Тестар и певица-сопрано Элис Дюпор-Персье.

4
1
Комментарии: 1
maximus388

Дим-дим-да. Да-да дим-дим-да. Да-да дим, далидам.
Дим-дим-да. Да-да дим-дим-да. Да-да дим, дадидам!

4