Вторые выходные бьет свои же рекорды: пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam достиг 129 тысяч человек

Высокооцененная пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive продолжает бить собственные рекорды.

Как стало известно, в свои вторые выходные игре удалось побить собственный пиковый рекорд онлайна в Steam. Сегодня в игре находилось свыше 129 тысяч человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 апреля - 121 тысяча человек.

Это довольно необычная ситуация: большинство игр достигают своего пикового онлайна в Steam в первые выходные, после чего интерес игроков к ним идет на спад, однако в случае с Clair Obscur: Expedition 33 всё несколько иначе. При этом есть вероятность того, что уже завтра игра вновь обновит свой рекорд.

Учитывая такой высокий онлайн, даже несмотря на релиз в сервисе Game Pass, по всей видимости с окупаемостью проекта у выходцев из Ubisoft не будет проблем.