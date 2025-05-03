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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 844 оценки

Вторые выходные бьет свои же рекорды: пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam достиг 129 тысяч человек

AceTheKing AceTheKing

Высокооцененная пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive продолжает бить собственные рекорды.

Как стало известно, в свои вторые выходные игре удалось побить собственный пиковый рекорд онлайна в Steam. Сегодня в игре находилось свыше 129 тысяч человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 апреля - 121 тысяча человек.

Это довольно необычная ситуация: большинство игр достигают своего пикового онлайна в Steam в первые выходные, после чего интерес игроков к ним идет на спад, однако в случае с Clair Obscur: Expedition 33 всё несколько иначе. При этом есть вероятность того, что уже завтра игра вновь обновит свой рекорд.

Учитывая такой высокий онлайн, даже несмотря на релиз в сервисе Game Pass, по всей видимости с окупаемостью проекта у выходцев из Ubisoft не будет проблем.

11
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Джаудат Зарипов

Только что прошёл игру за 67 часов, игра превосходна. Юбики учитесь делать игры, а то однообразный калл делаете. Жанр jrpg жаль не популярен.

16
Partenavia

10 из 10? одна из лучших что ты играл?

2
Джаудат Зарипов Partenavia

Тебе делать нечего? Постоянно пытаешься насрать на эту игру.

9
Partenavia Джаудат Зарипов

Где ты такое увидел, просто спросил тебя 10 из 10 твоя оценка или нет.

1
Tiger Goose Partenavia

12 из 10 на кончиках пальцев.

1
Tom[Cat] Partenavia

В плане сюжета лучшая в том поджанре что выпускают jrpg

Dark1994

Хейтеры, что с лицом? Как же по кайфу наблюдать как крестьяне на г.вно исходят и злятся))

8
Сеньор Мартинез

ням ням... рейд...вкусненько...чмок чмок

3
Rograx

Хорошая игра, 7 из 10 точно можно ставить, давно таких годных игр не делали. Геймплей конечно не каждому зайдет, но если подобное не отталкивает, то точно стоит попробовать.

2
lDjazZy

Это че через каждую новую тысячу онлайна новость будет?? Охренеть какие рекорды бьёт невиданные, слов нет

1
Deathdoor

Неожиданно, но игра нравиться, хоть я и, мягко говоря, не фанат жанра.