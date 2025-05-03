Вторые выходные бьет свои же рекорды: пиковый онлайн Clair Obscur: Expedition 33 в Steam достиг 129 тысяч человек

Высокооцененная пошаговая RPG Clair Obscur: Expedition 33 от студии Sandfall Interactive продолжает бить собственные рекорды.
Как стало известно, в свои вторые выходные игре удалось побить собственный пиковый рекорд онлайна в Steam. Сегодня в игре находилось свыше 129 тысяч человек. Предыдущий рекорд был зафиксирован 27 апреля - 121 тысяча человек.
Это довольно необычная ситуация: большинство игр достигают своего пикового онлайна в Steam в первые выходные, после чего интерес игроков к ним идет на спад, однако в случае с Clair Obscur: Expedition 33 всё несколько иначе. При этом есть вероятность того, что уже завтра игра вновь обновит свой рекорд.
Учитывая такой высокий онлайн, даже несмотря на релиз в сервисе Game Pass, по всей видимости с окупаемостью проекта у выходцев из Ubisoft не будет проблем.
Только что прошёл игру за 67 часов, игра превосходна. Юбики учитесь делать игры, а то однообразный калл делаете. Жанр jrpg жаль не популярен.
10 из 10? одна из лучших что ты играл?
Тебе делать нечего? Постоянно пытаешься насрать на эту игру.
Где ты такое увидел, просто спросил тебя 10 из 10 твоя оценка или нет.
12 из 10 на кончиках пальцев.
В плане сюжета лучшая в том поджанре что выпускают jrpg
Хейтеры, что с лицом? Как же по кайфу наблюдать как крестьяне на г.вно исходят и злятся))
ням ням... рейд...вкусненько...чмок чмок
Хорошая игра, 7 из 10 точно можно ставить, давно таких годных игр не делали. Геймплей конечно не каждому зайдет, но если подобное не отталкивает, то точно стоит попробовать.
Это че через каждую новую тысячу онлайна новость будет?? Охренеть какие рекорды бьёт невиданные, слов нет
Неожиданно, но игра нравиться, хоть я и, мягко говоря, не фанат жанра.