Windows 11 опережает Linux на 10 процентов в тесте RTX 5080 для Expedition 33

В сети появилось тестирование приключенческого экшена Clair Obscur: Expedition 33, которое демонстрирует разницу в производительности между операционными системами Windows 11 и Linux. Замеры проводились в течение 30 минут игрового процесса при разрешении 1440p. В качестве тестового стенда использовался компьютер с процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 5080 с 32 гигабайтами оперативной памяти. Роль системы на базе Linux исполнил дистрибутив CachyOS с версией ядра 6.19.8-1.

Анализ данных показал, что ОС от Microsoft стабильно опережает конкурента по всем ключевым метрикам кадровой частоты примерно на 10 процентов. Средний показатель FPS на Windows 11 составил 164 кадра в секунду против 149,6 кадра на Linux. Разница составила 9,6 процента. Падения производительности также оказались менее заметными на Windows. Показатель редких событий 1 процент Low зафиксирован на уровне 124,8 FPS, тогда как на Linux он опустился до 115 FPS. Очень редкие события или 0,1 процента Low составили 98,5 FPS и 87 FPS соответственно, что закрепляет преимущество Windows на 13,2 процента в тяжелых сценах.

Несмотря на отставание в кадровой частоте, эффективность загрузки графического чипа на 2 операционных системах оказалась сопоставима. Загрузка GPU составила 94,7 процента для CachyOS и 94 процента для Windows 11. Основное отличие заключается в объеме потребляемой видеопамяти. Версия для Linux затребовала 8,8 гигабайта VRAM, что на 800 мегабайт больше показателя Windows, где использовалось 7,99 гигабайта. Этот перерасход напрямую связан с процессом трансляции вызовов из DirectX 12 в Vulkan API через специальный слой совместимости.

Температурный режим и энергопотребление остались в близких пределах. Среднее энергопотребление видеокарты на CachyOS достигло 211,5 ватта при температуре 58,3 градуса. На Windows адаптер потреблял 205,1 ватта и прогрелся до 57,1 градуса. Рабочая частота графического ядра составила 2968 мегагерц на Linux и 2883 мегагерца на Windows при идентичной тактовой частоте видеопамяти 16501 мегагерц. Энтузиасты отмечают, что временным препятствием для тонкой настройки адаптера на Linux остается тестовая версия драйвера 595.45.04, которая содержит ошибки при разгоне, уже исправленные в релизе 595.79 для платформы Microsoft.