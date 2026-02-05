ЧАТ ИГРЫ
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 3 701 оценка

"Я бы с радостью уступил место": лауреат "Грэмми" поддержал Clair Obscur: Expedition 33

IKarasik IKarasik

Легендарный композитор Остин Уинтори, известный по Journey, неожиданно посвятил свою победу на «Грэмми» игре Clair Obscur: Expedition 33, которая так и не попала в список номинантов, несмотря на восторженные отзывы игроков и критиков.

На церемонии «Грэмми-2026» награду за лучший саундтрек к видеоигре или интерактивному медиа получил проект Sword of the Sea — новая работа Уинтори и студии Giant Squid. Однако в своём видеообращении композитор признался, что не может игнорировать отсутствие среди номинантов Лорьена Тестара — автора музыки для Expedition 33 от Sandfall Interactive.

По словам Уинтори, он был бы рад «стоять рядом с Тестаром» и аплодировать ему со сцены. Именно поэтому композитор решил символически посвятить свою награду команде Sandfall и их игре, назвав саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 «по-настоящему уникальным достижением».

Уинтори подчеркнул, что музыка Expedition 33 не просто сопровождает игровой процесс, а глубоко вплетена в структуру игры, усиливая сюжетные и эмоциональные моменты. Более того, саундтрек, по его словам, давно вышел за рамки самой игры — его слушают отдельно, добавляют в плейлисты, используют в видео и мемах, а концертные туры по его мотивам собирают полные залы в Европе.

«Это редчайший случай — феномен масштаба целого поколения», — отметил композитор, добавив, что такие проекты появляются буквально раз в десятилетия.

Почему Clair Obscur: Expedition 33 не была допущена к номинации, до сих пор неизвестно. Несмотря на активную кампанию издателя саундтрека и широкую поддержку фанатов, официальных объяснений от организаторов «Грэмми» так и не последовало.

12
13
Комментарии:  13
vadutc

Боже,блевать уже хочется

20
Madiark

Саундтрек действительно западающий

13
alex6583

Меня терзают смутные сомнения?

Взять начало саундтрека Vois Sur Ton Chemin фильма "les choristes".

И прям вот ничего не напоминает.

1
Dark1994

Да, саунд 10/10, теперь для меня саунд из 3 ведьмака на втором месте.

13
z8TiREX8z

хз, кроме главного сауда Expedition 33, все остальное овно.

2
TheCalvariam z8TiREX8z

Lorien Testard - Verso

Lorien Testard, Alice Duport-Percier - Visages - Portrait Imparfait

Real Slim Shady

А не дохуламини ли чести апскуру будет?

12
Madiark

Нет конечно, еще ожидается вагон и маленькая тележка похвал

1
Aellie

Да все уже заюыла про вас, угомонитесь

10
Carissa7517

Мы все уже поняли, что эта игра шедевр и всё такое, угомонитесь, приторно уже

8
borsic

Озучил мысли, уже было забыл и тут напомнили.

3
Wersus Pro
награду команде Sandfall и их игре, назвав саундтрек Clair Obscur: Expedition 33 «по-настоящему уникальным достижением

Мужчина что не смотрел ни одного французкого фильмы(мультфильма) или хотя бы одной песни.Что там уникального... Alma et MB14 - Requiem как пример.

5
Илья Матецкий
«Это редчайший случай — феномен масштаба целого поколения»

Вот уж действительно, что бы от обычной средней игры, с самой унылейшей боёвкой крышу рвало.:DD Dark Souls, с которого всё началось можно так назвать, а не его недоразвитый полу клон, беготня по локациям чистейшая механика DS Этот композитор ещё почку бы свою кому то из разрабов экспедиции с радостью отдал, если бы попросили?:D Следующая возможная тема для новости:D

2