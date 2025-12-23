ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 544 оценки

Японские разработчики выбрали Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

monk70 monk70

Журнал Famitsu провёл традиционный опрос среди разработчиков, которые рассказали о своих самых захватывающих играх года. В опросе приняли участие 191 создатель игр, в том числе Хидэки Камия, Казухиса Вада, Мотой Окамото, Ёсуке Сайто, Наоки Ёсида и многие другие.

Они выбрали пять своих любимых игр года. Затем баллы суммировались в зависимости от рейтинга, и общее количество баллов для каждой игры было объединено в рейтинг. Победителем этого года стала Clair Obscur: Expedition 33.

  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Ghost of Yōtei
  3. Urban Legend Demolition Center
  4. Donkey Kong Country: Bananza
  5. Mario Kart World

В 2018 году победила Marvel's Spider-Man, в 2019 — Death Stranding, в 2020 — Ghost of Tsushima, в 2021 — Resident Evil Village, в 2022 — Elden Ring, в 2023 — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а в 2024 — Dragon Quest III: And Into the Legend.

19
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
GetJet

Уклоняться или парировать такие новости? :)

Про эту однокнопочную игру, со сгенерированными бесплатным ИИ 14-ю локациями и слезомойным псевдофилосовским сюжетом на уровне сериала с ТВ3 - новости каждый день постят.
Домохозяйкам зашла игра в которую особо играть не надо, они проголосовали, как итог - игра стала Игрой Года и при этом даже у настоящих инди-разработчиков награду забрала.
Походу это всем уже очевидно.

6
YummyBayard

Почему всем. Как оказалось - японцам не очевидно. Там игра тоже в топе. И так везде. Бывает же. Но ты неси свою истину. Не останавливайся.

2
UnemotionalFrazer YummyBayard

Хейтеры кажется начали понимать, что старая отмаза - "всех купили", звучит как бред шизоида, теперь придумали еще лучше - "проголосовали домохозяйки и забрали все ТГА". Не, если честно, мне их уже просто жаль, давно не видел такого отчаяния))

2
MrGamerDad

Да похер, понимаете, просто похер. Одна-две-три-четыре новости в день. Надоело уже. Да, хорошая игра, но давайте еще напишем, что Шаман выбрал её игрой года или Долина, или Басков.

5
Richard Batsbаk

Мне правда очень нравится эта игра, но от количества новостей по ней уже начинает подташнивать.

4
Святой Джо

Когда разраб играет в игру, он уже не разраб, а обычный игрок. Смысла нет в новости. С тем же успехом можно рассуждать какие игры понравились айтишникам из газпрома.

2
YummyBayard

И этих купили(((. Что делается то.

2
ZAUSA

А что, у них есть время играть в игры, а не кранчить по 14 часов в день?

1
Oshiro Mugen

Ну дак, это же jrpg😁

1
AndrewSolt

Чет вспомнились комментарии на релизе (не тут на пг) мол это не настоящая jrpg и японцы бы от такого плевались только так.

1
UnemotionalFrazer AndrewSolt

Так комментаторы на пегаче лучше знают, что такое jrpg, чем какие-то японцы))) Эксперты по всем вопросам жи

Причем, кто следит, знает, насколько редко японские издания выдают первые места не своим. Это прям нужно превзойти себя, чтобы такого добиться.

1
WerGC

ну этих еще можно понять дань FF отдали

pandore

меня уже начинает подергивать когда в 25 раз пишут о наградах и нахваливаниях этой игры,мне такие проекты стороной обходить хочется на которые наяривают как бешеные и рекламируют без конца.