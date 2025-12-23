Японские разработчики выбрали Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

Журнал Famitsu провёл традиционный опрос среди разработчиков, которые рассказали о своих самых захватывающих играх года. В опросе приняли участие 191 создатель игр, в том числе Хидэки Камия, Казухиса Вада, Мотой Окамото, Ёсуке Сайто, Наоки Ёсида и многие другие.
Они выбрали пять своих любимых игр года. Затем баллы суммировались в зависимости от рейтинга, и общее количество баллов для каждой игры было объединено в рейтинг. Победителем этого года стала Clair Obscur: Expedition 33.
- Clair Obscur: Expedition 33
- Ghost of Yōtei
- Urban Legend Demolition Center
- Donkey Kong Country: Bananza
- Mario Kart World
В 2018 году победила Marvel's Spider-Man, в 2019 — Death Stranding, в 2020 — Ghost of Tsushima, в 2021 — Resident Evil Village, в 2022 — Elden Ring, в 2023 — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а в 2024 — Dragon Quest III: And Into the Legend.
Уклоняться или парировать такие новости? :)
Про эту однокнопочную игру, со сгенерированными бесплатным ИИ 14-ю локациями и слезомойным псевдофилосовским сюжетом на уровне сериала с ТВ3 - новости каждый день постят.
Домохозяйкам зашла игра в которую особо играть не надо, они проголосовали, как итог - игра стала Игрой Года и при этом даже у настоящих инди-разработчиков награду забрала.
Походу это всем уже очевидно.
Почему всем. Как оказалось - японцам не очевидно. Там игра тоже в топе. И так везде. Бывает же. Но ты неси свою истину. Не останавливайся.
Хейтеры кажется начали понимать, что старая отмаза - "всех купили", звучит как бред шизоида, теперь придумали еще лучше - "проголосовали домохозяйки и забрали все ТГА". Не, если честно, мне их уже просто жаль, давно не видел такого отчаяния))
Да похер, понимаете, просто похер. Одна-две-три-четыре новости в день. Надоело уже. Да, хорошая игра, но давайте еще напишем, что Шаман выбрал её игрой года или Долина, или Басков.
Мне правда очень нравится эта игра, но от количества новостей по ней уже начинает подташнивать.
Когда разраб играет в игру, он уже не разраб, а обычный игрок. Смысла нет в новости. С тем же успехом можно рассуждать какие игры понравились айтишникам из газпрома.
И этих купили(((. Что делается то.
А что, у них есть время играть в игры, а не кранчить по 14 часов в день?
Ну дак, это же jrpg😁
Чет вспомнились комментарии на релизе (не тут на пг) мол это не настоящая jrpg и японцы бы от такого плевались только так.
Так комментаторы на пегаче лучше знают, что такое jrpg, чем какие-то японцы))) Эксперты по всем вопросам жи
Причем, кто следит, знает, насколько редко японские издания выдают первые места не своим. Это прям нужно превзойти себя, чтобы такого добиться.
ну этих еще можно понять дань FF отдали
меня уже начинает подергивать когда в 25 раз пишут о наградах и нахваливаниях этой игры,мне такие проекты стороной обходить хочется на которые наяривают как бешеные и рекламируют без конца.