Японские разработчики выбрали Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой года

Журнал Famitsu провёл традиционный опрос среди разработчиков, которые рассказали о своих самых захватывающих играх года. В опросе приняли участие 191 создатель игр, в том числе Хидэки Камия, Казухиса Вада, Мотой Окамото, Ёсуке Сайто, Наоки Ёсида и многие другие.

Они выбрали пять своих любимых игр года. Затем баллы суммировались в зависимости от рейтинга, и общее количество баллов для каждой игры было объединено в рейтинг. Победителем этого года стала Clair Obscur: Expedition 33.

Clair Obscur: Expedition 33 Ghost of Yōtei Urban Legend Demolition Center Donkey Kong Country: Bananza Mario Kart World

В 2018 году победила Marvel's Spider-Man, в 2019 — Death Stranding, в 2020 — Ghost of Tsushima, в 2021 — Resident Evil Village, в 2022 — Elden Ring, в 2023 — The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, а в 2024 — Dragon Quest III: And Into the Legend.