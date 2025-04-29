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Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.7 468 оценок

Японским геймерам сложно выговорить название Clair Obscur: Expedition 33 и они придумали свое

butcher69 butcher69

Дебютная игра французской студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 — привлекла внимание игроков по всему миру, однако в Японии её название вызвало немалые затруднения. Из-за непривычных для японского языка буквосочетаний фанаты просто не смогли правильно произнести его и быстро придумали неофициальное имя — なんとか 33 («Что-то там 33»).

Clair Obscur: Expedition 33 обновила собственный рекорд в Steam - пик онлайна превысил 121 тысяч игроков

Пока западная аудитория разбирается в значении французского выражения Clair Obscur («светотень»), японские игроки решили упростить задачу, оставив лишь понятную всем цифру.

Тем более, что "33" играет важную роль в сюжете: каждый год загадочная Художница пишет новое число, после чего все люди, чей возраст совпадает с ним, превращаются в прах. С этого страшного события и начинается путешествие главных героев.

29
21
Комментарии: 21
Ваш комментарий
MNM 777

)

18
Ольга Бузова

Каждый из нас немного японец

6
Fenharell

только люди с двузначным iq не могут выговорить простейшее название

1
SmilingGaleo

Японские геймеры: Что-то там 33

Геймеры СНГ: Абоба

4
001fess

Геймеры России: обкуренные.

Nukemall

Ну так и игра - полная светотень.

3
Кошачий комочек

эммм они не могут выговорить английские буквы? я то могу почему то

2
vertehwost

Японцы просто не в состоянии выговорить букву л ,l . Это их проклятье . Моя проблема в том что я это название тупа запомнить не могу

7
Anton Shvyrkov vertehwost

И несколько согласных подряд - для них тоже проблема.

2
Юрий Пенкин

у них и с "ша" проблемы, поэтому сяо-масяо

1
vertehwost Anton Shvyrkov

Наверно им стоит сменить язык))

3
luVol

У японцев довольно посредственный уровень знания английского не смотря на неплохой уровень образования. У них культура знания своего языка и англоязычных вывесок на улице у них даже в Токио немного.

Fimmti

«Экспедиция 33 »— лаконично и понятно

2
Север65

Можно так и оставить. Просто 33

1
Kentarou

Аахаххахах нантока санджу сан
Звучит отлично

1
Аристов--Черный

Обычное дело. Мы тоже порой коверкаем названия игр даже просто по-приколу, не имея каких-то трудностей с произношением или пониманием оригинала.

Хотя странно, что япошки просто не нашли аналог понятия "светотень" у себя в языке, такие вещи ведь у них распространены - инь и янь, прочая подобная хренотень.

1
BluntZebulon

3 это вроде "сан" по японски. Тогда 33 - это Сан Саныч

1
Кей Овальд

Я так же называю. :))

1
digitalkid

Даже гугл название сокращает до Expedition 33

1