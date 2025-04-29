Японским геймерам сложно выговорить название Clair Obscur: Expedition 33 и они придумали свое

Дебютная игра французской студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 — привлекла внимание игроков по всему миру, однако в Японии её название вызвало немалые затруднения. Из-за непривычных для японского языка буквосочетаний фанаты просто не смогли правильно произнести его и быстро придумали неофициальное имя — なんとか 33 («Что-то там 33»).

Пока западная аудитория разбирается в значении французского выражения Clair Obscur («светотень»), японские игроки решили упростить задачу, оставив лишь понятную всем цифру.

Тем более, что "33" играет важную роль в сюжете: каждый год загадочная Художница пишет новое число, после чего все люди, чей возраст совпадает с ним, превращаются в прах. С этого страшного события и начинается путешествие главных героев.