Японским геймерам сложно выговорить название Clair Obscur: Expedition 33 и они придумали свое

Дебютная игра французской студии Sandfall Interactive — Clair Obscur: Expedition 33 — привлекла внимание игроков по всему миру, однако в Японии её название вызвало немалые затруднения. Из-за непривычных для японского языка буквосочетаний фанаты просто не смогли правильно произнести его и быстро придумали неофициальное имя — なんとか 33 («Что-то там 33»).
Пока западная аудитория разбирается в значении французского выражения Clair Obscur («светотень»), японские игроки решили упростить задачу, оставив лишь понятную всем цифру.
Тем более, что "33" играет важную роль в сюжете: каждый год загадочная Художница пишет новое число, после чего все люди, чей возраст совпадает с ним, превращаются в прах. С этого страшного события и начинается путешествие главных героев.
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Каждый из нас немного японец
только люди с двузначным iq не могут выговорить простейшее название
Японские геймеры: Что-то там 33
Геймеры СНГ: Абоба
Геймеры России: обкуренные.
Ну так и игра - полная светотень.
эммм они не могут выговорить английские буквы? я то могу почему то
Японцы просто не в состоянии выговорить букву л ,l . Это их проклятье . Моя проблема в том что я это название тупа запомнить не могу
И несколько согласных подряд - для них тоже проблема.
у них и с "ша" проблемы, поэтому сяо-масяо
Наверно им стоит сменить язык))
У японцев довольно посредственный уровень знания английского не смотря на неплохой уровень образования. У них культура знания своего языка и англоязычных вывесок на улице у них даже в Токио немного.
«Экспедиция 33 »— лаконично и понятно
Можно так и оставить. Просто 33
Аахаххахах нантока санджу сан
Звучит отлично
Обычное дело. Мы тоже порой коверкаем названия игр даже просто по-приколу, не имея каких-то трудностей с произношением или пониманием оригинала.
Хотя странно, что япошки просто не нашли аналог понятия "светотень" у себя в языке, такие вещи ведь у них распространены - инь и янь, прочая подобная хренотень.
3 это вроде "сан" по японски. Тогда 33 - это Сан Саныч
Я так же называю. :))
Даже гугл название сокращает до Expedition 33