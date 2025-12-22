Журнал Rolling Stone назвал 25 лучших игр 2025 года; первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33

С окончанием года приходит время традиционных рейтингов лучших игр года. Журнал Rolling Stone выбрал для этого 25 игр. В списке оказались как крупные проекты, так и небольшие игры, которые действительно удивили в последние месяцы.

Первое место в рейтинге заняла JRPG Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект Sandfall Interactive, что было вполне ожидаемо, учитывая успех игры на церемониях вручения наград Golden Joystick Awards и TGA 2025. Rolling Stone лишь подтвердил тенденцию, которая наметилась в игровой индустрии в этом году. За ней следует Hades 2 от Supergiant Games, а бронзу неожиданно взяла Donkey Kong Bananza от Nintendo.

Возможно, отсутствие в списке Kingdom Come: Deliverance 2 может вызывать некоторое разочарование, но ведь не всем настолько понравилась средневековая RPG. При подготовке рейтинга Rolling Stone руководствовался исключительно выбором своей редакции, поэтому отсутствие популярных игр не обязательно отражает мнение игроков.