Журнал Rolling Stone назвал 25 лучших игр 2025 года; первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33

С окончанием года приходит время традиционных рейтингов лучших игр года. Журнал Rolling Stone выбрал для этого 25 игр. В списке оказались как крупные проекты, так и небольшие игры, которые действительно удивили в последние месяцы.
Первое место в рейтинге заняла JRPG Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект Sandfall Interactive, что было вполне ожидаемо, учитывая успех игры на церемониях вручения наград Golden Joystick Awards и TGA 2025. Rolling Stone лишь подтвердил тенденцию, которая наметилась в игровой индустрии в этом году. За ней следует Hades 2 от Supergiant Games, а бронзу неожиданно взяла Donkey Kong Bananza от Nintendo.
- Clair Obscur: Expedition 33
- Hades 2
- Donkey Kong Bananza
- Dispatch
- Ghost of Yotei
- Blue Prince
- The Hundred Line: Last Defense Academy
- Death Stranding 2: On The Beach
- Ball x Pit
- ARC Raiders
- South of Midnight
- Hollow Knight: Silksong
- Mario Kart World
- Shinobi: Art of Vengeance
- Battlefield 6
- Ninja Gaiden 4
- Fatal Fury: City of the Wolves
- Absolum
- Despelote
- The Séance of Blake Manor
- Split Fiction
- Citizen Sleeper 2: Starward Vector
- Rematch
- Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
- Silent Hill F
Возможно, отсутствие в списке Kingdom Come: Deliverance 2 может вызывать некоторое разочарование, но ведь не всем настолько понравилась средневековая RPG. При подготовке рейтинга Rolling Stone руководствовался исключительно выбором своей редакции, поэтому отсутствие популярных игр не обязательно отражает мнение игроков.
Да уж, в этом списке есть south of midnight, но нет KCD 2. Ну это без комментариев
За что клоунов то ставите, вам нравится south of midnight?
Ккд прям будто намерено игнорят
На самом деле сам Вавра, умудрился в твиттере посраться чуть ли не с каждым журналистом лично. А теперь такой, ой, а че это нас в списках нет))
Им надо было нанять нормального PR-менеджера, а Вавру вообще к инету не подпускать.
Да тут на пг каждый бы пару ласковых мог сказать журнашл*хам
Ну, одно дело, когда ты диванный эксперт по всем вопросам с пегача, а другое, когда у тебя реальная огромная ответственность за проект и команду. Ведь этими срачами он не только себя подставляет, как выяснилось.
33 награды 33 награды 33 награды у игры. гыгыгы))
Какой ужасный год.
- сЭкспедиция 33
бедным фанатам ККД2 такие новости как серпом по яйцам))