Clair Obscur: Expedition 33 24.04.2025
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Пошаговая, От третьего лица
8.8 3 538 оценок

Журнал Rolling Stone назвал 25 лучших игр 2025 года; первое место заняла Clair Obscur: Expedition 33

Gruz_ Gruz_

С окончанием года приходит время традиционных рейтингов лучших игр года. Журнал Rolling Stone выбрал для этого 25 игр. В списке оказались как крупные проекты, так и небольшие игры, которые действительно удивили в последние месяцы.

Первое место в рейтинге заняла JRPG Clair Obscur: Expedition 33 — дебютный проект Sandfall Interactive, что было вполне ожидаемо, учитывая успех игры на церемониях вручения наград Golden Joystick Awards и TGA 2025. Rolling Stone лишь подтвердил тенденцию, которая наметилась в игровой индустрии в этом году. За ней следует Hades 2 от Supergiant Games, а бронзу неожиданно взяла Donkey Kong Bananza от Nintendo.

Спойлер
  1. Clair Obscur: Expedition 33
  2. Hades 2
  3. Donkey Kong Bananza
  4. Dispatch
  5. Ghost of Yotei
  6. Blue Prince
  7. The Hundred Line: Last Defense Academy
  8. Death Stranding 2: On The Beach
  9. Ball x Pit
  10. ARC Raiders
  11. South of Midnight
  12. Hollow Knight: Silksong
  13. Mario Kart World
  14. Shinobi: Art of Vengeance
  15. Battlefield 6
  16. Ninja Gaiden 4
  17. Fatal Fury: City of the Wolves
  18. Absolum
  19. Despelote
  20. The Séance of Blake Manor
  21. Split Fiction
  22. Citizen Sleeper 2: Starward Vector
  23. Rematch
  24. Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
  25. Silent Hill F

Возможно, отсутствие в списке Kingdom Come: Deliverance 2 может вызывать некоторое разочарование, но ведь не всем настолько понравилась средневековая RPG. При подготовке рейтинга Rolling Stone руководствовался исключительно выбором своей редакции, поэтому отсутствие популярных игр не обязательно отражает мнение игроков.

Комментарии:  10
Summor Ner
10
Константин335

Да уж, в этом списке есть south of midnight, но нет KCD 2. Ну это без комментариев

За что клоунов то ставите, вам нравится south of midnight?

8
Carissa7517

Ккд прям будто намерено игнорят

7
UnemotionalFrazer
Возможно, отсутствие в списке Kingdom Come: Deliverance 2

На самом деле сам Вавра, умудрился в твиттере посраться чуть ли не с каждым журналистом лично. А теперь такой, ой, а че это нас в списках нет))

Им надо было нанять нормального PR-менеджера, а Вавру вообще к инету не подпускать.

5
pyw

Да тут на пг каждый бы пару ласковых мог сказать журнашл*хам

1
UnemotionalFrazer pyw

Ну, одно дело, когда ты диванный эксперт по всем вопросам с пегача, а другое, когда у тебя реальная огромная ответственность за проект и команду. Ведь этими срачами он не только себя подставляет, как выяснилось.

2
нитгитлистер

33 награды 33 награды 33 награды у игры. гыгыгы))

4
StarfieJId

Какой ужасный год.

2
Пользователь ВКонтакте

- сЭкспедиция 33
Слова излишни // Артём Попов

1
mongol312

бедным фанатам ККД2 такие новости как серпом по яйцам))

1