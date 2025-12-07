Журнал TIME назвал Clair Obscur: Expedition 33 лучшей игрой 2025 года

В своем списке лучших игр года TIME назвал Clair Obscur: Expedition 33 игрой 2025 года. Для RPG от Sandfall Interactive это уже третья награда GOTY после триумфа на Thailand Game Awards и Golden Joystick.
TIME отмечает эмоциональные темы и фэнтезийную атмосферу как наиболее сильные стороны Clair Obscur: Expedition 33. Но что действительно выводит эту RPG на новый уровень, — это ее прекрасная музыка, которую журнал отнес к лучшим в истории видеоигр. В описании журнала также отмечены моральные аспекты игры и ее блестящее визуальное повествование, которые, по мнению TIME, делают Clair Obscur: Expedition 33 чем-то большим, чем просто RPG.
Второе место заняла Death Stranding 2 от Kojima Productions, а третье — Ghost of Yotei. В список Time также попали Split Fiction, Hollow Knight: Silksong и Silent Hill F, тогда как Kingdom Come: Deliverance 2 и Dispatch остались за бортом.
Принимая во внимание, что в 2024 году издание назвало Dragon Age: The Veilguard игрой года, можно сказать, что это шаг в правильном направлении и, возможно, предвестник победы Expedition 33 на The Game Awards, которую уже предвкушают разработчики.
На следующей неделе многие ожидают таких же результатов на The Game Awards 2025, поскольку Clair Obscur: Expedition 33 — самая номинированная игра в истории шоу.
Такая хрень и лучшая игра года? 🤦 Куда катится мир... Теперь по этим рейтингам я точно ориентироваться не буду👎 // Василий Горский
Да уже тысячу новостей было о том что это лучшая игра, когда наконец они уже уймутся?