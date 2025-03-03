Журналисты хвалят ролевую игру Clair Obscur: Expedition 33 в своих превью

Clair Obscur: Expedition 33 — новая ролевая игра, разрабатываемая французской студией Sandfall Interactive. Игра привлекла к себе много внимания с момента анонса благодаря прекрасной графике и пошаговым боям.

Недавно игра получила первые превью от специализированных СМИ. Игру хвалят за зрелый тон и превосходные бои, сравнивая ее с современной пошаговой Final Fantasy.

RPG Gamer

Все, что я испытал за короткие два часа с Clair Obscur: Expedition 33, произвело бы на меня впечатление, если бы это была работа студии с многолетней историей. Тот факт, что это дебютный релиз новой студии, делает его еще более примечательным. Я держу кулаки, чтобы Sandfall смогла сохранить тот же вау-эффект на протяжении всей игры. Если им это удастся, я не удивлюсь, если Expedition 33 произведет фурор на церемонии вручения наград The ​​Game Awards в этом году. Я думаю, что команда Sandfall Interactive приготовила что-то особенное с Clair Obscur: Expedition 33.

IGN

Когда мое время с Clair Obscur: Expedition 33 подошло к концу, я не был готов останавливаться. Мне хотелось участвовать в большем количестве сражений, узнавать больше о мире и проводить больше времени с этими персонажами. Sandfall — новая студия, но по игре не скажешь, что это их первая игра. Clair Obscur: Expedition 33 заинтересовала меня еще до того, как я в нее поиграл; теперь она полностью завладела моим вниманием. Если Sandfall сможет сохранить темп, они создадут нечто выдающееся.

Kotaku

Clair Obscur: Expedition 33 имеет все задатки современной пошаговой классики. Поиграв несколько часов, я могу сказать, что Expedition 33 передает мелодраматизм современной Final Fantasy и сочетает его с тактическими пошаговыми боями, возвращения которых поклонники серии ждали десятилетиями. Кроме того, в игре присутствует механика расчета времени, похожая на Paper Mario, что позволяет сделать бой чем-то большим, чем просто выбор атак и предметов, которые вы используете во время хода. В блюде Sandfall используются превосходные ингредиенты, и тот небольшой вкус, который мне удалось ощутить, вызвал у меня желание попробовать полноценное блюдо.

NoisyPixel

Все, что вам нужно знать, это то, что за первые несколько часов игры я несколько раз был доведен до слез, и она меня зацепила. Мне понравился зрелый тон повествования, который можно увидеть в отчаянии, изображенном этим актерским составом. Неприкрытая ненависть Гюстава к злодею, уравновешенная его любопытством и готовностью прислушиваться к голосу разума, делает его прекрасным проводником для этого опыта, и мне не терпится узнать, чем закончится это приключение. Я не решался поддаться шумихе вокруг Clair Obscur: Expedition 33, но теперь я полностью в ней уверен.

Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series X/S.