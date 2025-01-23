Зрелищная пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет в конце апреля

Издатель Kepler Interactive и разработчик Sandfall Interactive объявили, что пошаговая ролевая игра Clair Obscur: Expedition 33 выйдет 24 апреля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series, PC через Steam и Epic Games Store. Игра также будет доступна в Game Pass.

Возглавьте Экспедицию 33 в их последней миссии — уничтожить Красочницу, которая ежегодно рисует число на своем монолите, стирая жизни людей, достигших этого возраста. Вдохновленный эпохой Belle Époque мир очаровывает своими пейзажами и сюрреалистичной атмосферой.

Игра сочетает пошаговые бои с элементами реального времени. Парируйте атаки, уклоняйтесь, создавайте цепочки комбо и нацеливайтесь на слабости врагов с помощью системы свободного прицеливания. Настраивайте персонажей с помощью снаряжения, навыков и синергии.

Исследуйте захватывающие локации, такие как Остров Визажей и Забытое поле битвы. Завершайте скрытые задания, находите союзников и открывайте секреты. Игра выполнена на Unreal Engine 5, что обеспечивает потрясающую графику и атмосферный саундтрек.

Отправляйтесь в путешествие 24 апреля и разрушьте круг смерти вместе с Экспедицией 33!