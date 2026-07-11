Звезда Clair Obscur: Expedition 33 обвинил Microsoft во лжи после увольнений в Xbox

Актер Бен Старр, известный по Final Fantasy XVI и Clair Obscur: Expedition 33, резко раскритиковал Microsoft после недавних сокращений в игровом подразделении Xbox. По его мнению, компания неоднократно вводила игроков и разработчиков в заблуждение, рассказывая о своей стратегии.

В подкасте Pause for Thought Старр заявил, что Microsoft представляла масштабные покупки игровых студий как способ защитить команды и дать им больше творческой свободы. Однако, по его словам, массовые увольнения показали, что эти обещания не оправдались.

«Возможно, тогда это не казалось ложью, но теперь стало ясно, что идея о том, будто консолидация — это благо, оказалась ложной», — заявил актер.

Отдельно Старр раскритиковал июньскую презентацию Xbox Games Showcase 2026. Он напомнил, что Microsoft анонсировала Senua 3 и заявила о релизе игры в Game Pass, хотя, согласно недавнему отчету Game File, компания уже не планировала самостоятельно финансировать проект и искала покупателя для студии Ninja Theory.

По мнению актера, подобные действия подрывают доверие к заявлениям Xbox. При этом он подчеркнул, что считает проблему не ошибкой отдельных сотрудников, а следствием общей коммуникационной и маркетинговой стратегии компании.