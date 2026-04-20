Разработчики Clash of Clans выпустили бандл "Дань уважения стопам", который вызвал неоднозначную реакцию

В популярной мобильной стратегии Clash of Clans появился новый внутриигровой предмет, вызвавший неоднозначную реакцию сообщества. Разработчики из Supercell выпустили набор под названием "Дань уважения стопам", рекламным элементом которого стало изображение лучницы в расслабленной позе с босыми ногами. В официальном анонсе набор описывается пафосно:

Живи как королева. Набор "Дань уважения стопам" уже в продаже. Идеальная детализация, босые и бескомпромиссно царственные ножки. Декадентское наслаждение для истинных ценителей. Суждения угасают - элегантность остается.

В комплект входит семь декоративных статуй в виде стопы, которые можно приобрести как вместе за 500 самоцветов (гемов), так и по отдельности. Реакция игроков не заставила себя ждать. В социальных сетях и на Reddit развернулась бурная дискуссия. Многие пользователи выразили недоумение, напоминая о возрастной аудитории игры.

В то же время значительная часть аудитории отнеслась к нововведению с юмором и иронией. "Какой отвратительный набор. Пойду куплю", - пошутил пользователь. На Reddit один из игроков лаконично заметил: "Supercell действительно знают свою аудиторию".

На момент публикации разработчики не комментируют волну критики. Набор доступен для покупки во внутриигровом магазине.