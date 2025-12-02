Ютубер собирается судиться с разработчиками Clash of Clans, которые удалили его канал на полмиллиона подписчиков

Популярный контент-мейкер по вселенной Clash of Clans, известный под ником EricOneHive, оказался в центре громкого скандала. Блогер, чей канал насчитывает около 460 тысяч подписчиков, сообщил о намерении начать судебное разбирательство против авторов популярной мобильной игры - студии Supercell после того, как разработчики инициировали полную блокировку его аккаунта.

Конфликт обострился в середине ноября, когда компания Supercell Oy направила сразу 11 страйков из-за якобы нарушение авторских прав в видеороликах Эрика. Согласно правилам YouTube, получение трех таких предупреждений ведет к перманентному удалению канала. Эрик, который более семи лет создавал контент по играм студии и выступал в качестве киберспортивного комментатора, утверждает, что жалобы были поданы вручную непосредственно разработчиками.

Оказавшись под угрозой потери канала, ютубер запустил кампанию по сбору средств на оплату адвокатов, заявив, что не может покрыть судебные издержки самостоятельно. Изначально YouTube приостановил процедуру удаления канала для рассмотрения встречных аргументов автора, однако большинство апелляций блогера изначально были отклонены. На данный момент канал EricOneHive полностью удален, а его его автора заблокировали на площадке.

Независимо от исхода юридической битвы, EricOneHive уже сделал заявление о своем будущем. Он пообещал подписчикам, что даже если канал удастся отстоять, он больше никогда не будет выпускать видео по играм Supercell, так как считает невозможным поддерживать студию после подобных действий с её стороны.

Сейчас блогер уже неделю пытается добиться прямого ответа от студии, но пока не получал от них никакой информации. В это время он организовал сбор на возможный судебный процесс с командой разработчиков, где собрал уже больше 3 тысяч долларов.