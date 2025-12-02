Ютубер собирается судиться с разработчиками Clash of Clans, которые удалили его канал на полмиллиона подписчиков

Популярный контент-мейкер по вселенной Clash of Clans, известный под ником EricOneHive, оказался в центре громкого скандала. Блогер, чей канал насчитывает около 460 тысяч подписчиков, сообщил о намерении начать судебное разбирательство против авторов популярной мобильной игры - студии Supercell после того, как разработчики инициировали полную блокировку его аккаунта.
Конфликт обострился в середине ноября, когда компания Supercell Oy направила сразу 11 страйков из-за якобы нарушение авторских прав в видеороликах Эрика. Согласно правилам YouTube, получение трех таких предупреждений ведет к перманентному удалению канала. Эрик, который более семи лет создавал контент по играм студии и выступал в качестве киберспортивного комментатора, утверждает, что жалобы были поданы вручную непосредственно разработчиками.
Оказавшись под угрозой потери канала, ютубер запустил кампанию по сбору средств на оплату адвокатов, заявив, что не может покрыть судебные издержки самостоятельно. Изначально YouTube приостановил процедуру удаления канала для рассмотрения встречных аргументов автора, однако большинство апелляций блогера изначально были отклонены. На данный момент канал EricOneHive полностью удален, а его его автора заблокировали на площадке.
Независимо от исхода юридической битвы, EricOneHive уже сделал заявление о своем будущем. Он пообещал подписчикам, что даже если канал удастся отстоять, он больше никогда не будет выпускать видео по играм Supercell, так как считает невозможным поддерживать студию после подобных действий с её стороны.
Сейчас блогер уже неделю пытается добиться прямого ответа от студии, но пока не получал от них никакой информации. В это время он организовал сбор на возможный судебный процесс с командой разработчиков, где собрал уже больше 3 тысяч долларов.
Контора идорасов
Жаль этого добряка.
ХАХАХАХХА, это же копейки. Для судов с корпой ему минимум сотка нужна.
А ютуб как всегда забавляет. Идеальный пример, почему монополия - плохо. Десятки лет существуют, 80% видео мира выкладываются на нём, несколько миллиардов пользователей, но при этом это самая ущербная площадка по отношению к пользователям.
— Обычные пользователи никогда не могут писать в тп и получаются шаблонные ответы от ботов (для ютуберов с +50к существуют отдельная ТП).
— Страйки, которые легко покупаются на левых сервисах за примерные 300 баксов, сносят каналы и крайне сложно восстанавливаются ибо опять же, ТП самая дерьмовая.
— Интерфейс кусок дерьма проблема которого не в отсутствии обновлений, а в банальном неудобстве: каждый раз качество видео устанавливается вручную, ибо при проблеме со скоростью и-нета, качество само падает. Каждую неделю-две слетают авто-переводы на субтитры. Почти год с лишним в шотсах нельзя было настроить громкость или пролистывать. Чат на стримах то ещё дерьмище.
— Кон$%нные копирайты, которые сносят сотни старых видео потому что где-то как-то прозвучало 6 секунд какой-то музыки, которая на нынешний день заимела авторское право.
— И, конечно же, наша любимая цензура - любое насилие запрещено, кровь запрещена, оружие запрещено (сколько ютуберов тематики после этого ушло). Это не говоря про то, что против русских аккаунтов ещё работает полит-цензура. Ты не интересуешься политикой? А нам насрать, вот тебе в рекомендациях 150 каналов на полит-тему с одинаковой повестой.
А европейцы ещё и двойную неотключаемую рекламу терпят.
Твич, хоть в плане цензуры на 400% хуже ютуба, но в остальном на голову выше. И удобнее, и качественнее.
Надеюсь, Илону лет через 10 станет нечего делать и он снова несколько лярдов вкинет в какой-нибудь видеохостинг, как это было с твиттером или гроком, чтобы появилась нормальная качественная площадка.
Чёт ноль конкретики почему это произошло. Просто так не станут кидать страйки большому каналу, который делает акцент на одну игру. Тем более его аппеляции были отклонены // Андрей Абрамов