Геймплейный трейлер пошаговой тактики Classified: France '44 в антураже Второй мировой войны ©

Classified: France '44", пошаговая игра о Второй мировой войне от разработчика Absolutely Games и издателя Team17, получила демонстрацию геймплея в свежем трейлере. В нем можно увидеть систему боевого духа, стелс-миссии, набор новых солдат и многое другое.

Classified: France '44" на данный момент не имеет даты выхода, но ее выход запланирован на этот год. Она будет доступна на PlayStation 5, Xbox Series X|S и ПК через Steam, где вы уже сейчас можете заказать игру.

Сегодняшний трейлер демонстрирует несколько интересных механик, но пока неясно, достаточно ли в них изюминки, чтобы заинтересовать игроков, уже являющихся поклонниками жанра.

Снижение боевого духа - это, безусловно, приятный штрих, и сегодняшний геймплей показывает, что это может даже стоить врагам их хода. Предоставление персонажам большего количества очков действия не является чем-то революционным, но в игре сделан неожиданный акцент на скрытность.

Самым интересным открытием могут стать долгосрочные решения, где игроки могут сами выбирать миссии и фракции, которые им следует поддерживать.