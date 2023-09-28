Пошаговая тактическая стратегия Classified: France '44 выйдет в начале 2024 года

Компании Absolutely Games и Team17 Digital объявили о том, что Classified: France '44", стратегическая эпопея о Второй мировой войне, выходящая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, теперь будет запущена в начале 2024 года на всех платформах.
Разработчик и издатель также выпустили новый трейлер, представляющий нескольких персонажей из спецподразделений союзников, и сообщили, что демоверсия игры будет доступна с 9 по 16 октября в рамках предстоящего фестиваля Stea.
Classified: France '44" - это оригинальный подход к пошаговой тактике, достоверно передающий все сложности перестрелок Второй мировой войны. Действие игры разворачивается в самом сердце оккупированной нацистами Франции.
пошаговая стратегия ... жесть