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Classified: France '44 2024 г.
3.7 10 оценок

Пошаговая тактическая стратегия Classified: France '44 выйдет в начале 2024 года

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butcher69
Новости

Компании Absolutely Games и Team17 Digital объявили о том, что Classified: France '44", стратегическая эпопея о Второй мировой войне, выходящая на PC, PlayStation 5 и Xbox Series X|S, теперь будет запущена в начале 2024 года на всех платформах.

Разработчик и издатель также выпустили новый трейлер, представляющий нескольких персонажей из спецподразделений союзников, и сообщили, что демоверсия игры будет доступна с 9 по 16 октября в рамках предстоящего фестиваля Stea.

Classified: France '44" - это оригинальный подход к пошаговой тактике, достоверно передающий все сложности перестрелок Второй мировой войны. Действие игры разворачивается в самом сердце оккупированной нацистами Франции.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Sneaky Pete

пошаговая стратегия ... жесть

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