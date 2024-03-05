Пошаговая тактическая стратегия Classified: France '44 вышла на ПК и консолях

Absolutely Games и Team17 Digital сегодня выпустили эпическую стратегическую игру о Второй мировой войне Classified: France ’44 на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series X|S. Оригинальный взгляд на жанр пошаговой тактики Classified: France ’44 достоверно отражает трудности перестрелок Второй мировой войны, проливая свет на менее известную историю. Игрокам предстоит взять на себя ответственность за Джедбургов: группу спецназовцев, высадившуюся глубоко в самом сердце оккупированной нацистами Франции, которая вместе с Сопротивлением разрушает и саботирует силы противника в преддверии Дня Д.
Особенности:
- Уникальная система боевого духа: каждый выстрел имеет значение. Даже если он промахнется, огонь подрывает боевой дух противника и может переломить ход битвы в пылу битвы.
- Тактическая стелс-игра: проникните на позиции противника; устраивайте засады и разумно выбирайте цели для наблюдения. Дружественный огонь может изменить ход боя, поэтому расставляйте свой отряд и тщательно выбирайте цели.
- Увлекательная кампания с возможностью повторного прохождения. Определите успех исторической битвы «День Д» с помощью повторяемой кампании с 15 различными концовками. Сформируйте команду специалистов, ухаживайте за фракциями Сопротивления и помогайте им укреплять свою мощь, а также принимайте решения, которые приведут к кардинальным результатам.
- Исторически достоверный игровой процесс: миссии отражают реальную военную тактику и представляют собой захватывающий и разнообразный опыт. Используйте свой тактический набор инструментов для скрытности, засад, боевого духа и флангов, чтобы перехитрить врага и помочь Сопротивлению.
- Секретная система: игроки, созданные на основе «секретной системы», могут получить доступ к внутриигровым инструментам для создания собственных миссий и поделиться ими с сообществом.
Отлично, спасибо!
Вау, еще одна "Достать нациста"