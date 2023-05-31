Состоялся анонс пошаговой тактической стратегии Classified: France '44 в сеттинге Второй мировой войны ©

Несколько дней назад появился тизер, который показал, что разработчик Absolutely Games работает над какой-то видеоигрой о Второй мировой войне. Теперь мы можем более подробно рассказать об этом проекте, поскольку Absolutely Games и издатель Team17 официально приоткрыли завесу над проектом.

Игра будет известна под названием Classified: France '44, это будет пошаговая тактическая игра, вдохновленная нерассказанной историей "Джедбургов", подразделения спецназа союзников, которое было заброшено в оккупированную Осью Францию за несколько месяцев до Дня Д.

В пресс-релизе анонса нам сообщается, что игра предложит "эволюционную игровую механику", в которой особое внимание будет уделено скрытности, а также боевым действиям на основе морали и системе подавления.

Несмотря на то, что в игре Classified: France '44 будет включать в себя нелинейную и переигрываемую кампанию, игра также предложит редактор миссий, который позволит сообществу разрабатывать и создавать миссии, используя те же инструменты, которые Absolutely использовала для создания игры и запланированных DLC. Однако это будет только для ПК.

Пока не сообщается, когда именно мы можем ожидать выхода Classified: France '44", но нам сообщили, что игра появится на ПК, PlayStation 5 и консолях Xbox Series в конце этого года.