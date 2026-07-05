Студия Serious Sim открыла запись на тестирование уютного симулятора уборки Clean Start

Польская студия Serious Sim совместно с издательством Amplified Games разрабатывает свой новый проект под названием Clean Start. Игра позиционируется как медитативная и эмоциональная казуальная головоломка с элементами повествования через окружение. Разработчики запустили публичный плейтест, принять участие в котором прямо сейчас может любой желающий.

Сюжетная завязка рассказывает трогательную историю иммигрантки по имени Лена, которая пытается обустроиться в новой для себя стране. Девушка устраивается на работу в клининговую службу и начинает наводить порядок в чужих домах. Игровой процесс полностью лишен стресса, жестких временных ограничений или возможности проиграть, позволяя геймерам погрузиться в расслабляющий процесс сортировки вещей. Главная изюминка заключается в том, что через разбросанные предметы, записки и секреты комнат игроки будут постепенно раскрывать личные драмы, заботы и тайны своих клиентов.

Заработанные за уборку средства и полученные от благодарных работодателей подарки можно будет использовать для обустройства собственного арендованного жилья. Это позволит создать уникальный уютный уголок из сотен интерактивных элементов декора. Чтобы лично опробовать ключевые механики до релиза, пользователям достаточно зайти на страницу игры в Steam и нажать кнопку запроса доступа к плейтесту. Разработчики активно собирают первые отзывы в своем сообществе, чтобы скорректировать баланс и исправить возможные ошибки.

На текущий момент проект официально разрабатывается для ПК, а его полноценный релиз запланирован на четвертый квартал 2026 года. Информации о возможном переносе этого медитативного приключения на домашние консоли PlayStation, Xbox или Nintendo Switch авторы пока не предоставляли. Команда полностью сосредоточена на полировке компьютерной версии и наполнении комнат интересными деталями.