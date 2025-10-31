Cleared Hot - вертолётный шутер в духе Desert Strike выйдет в ранний доступ 20 ноября

Издательство MicroProse и студия Not Knowing Corporation объявили, что их физический тактический шутер Cleared Hot, посвящённый хаосу вертолётных сражений, выйдет в ранний доступ Steam 20 ноября 2025 года.

Игра переносит классические воздушные бои в новое поколение, предлагая полностью физическую модель управления, улучшения вертолётов и самую универсальную систему троса с магнитом в истории жанра. Игроки смогут перехватывать ракеты в воздухе, таскать танки, а при желании — случайно уронить свой отряд с высоты 60 метров. В мире Cleared Hot даже курицы и взрывные бочки подчиняются законам физики — пусть и не всегда реалистично.

Разработчики обещают динамичный геймплей, где каждое задание проходит по-новому. Игрокам предстоит сражаться в трёх биомах — пустыне, джунглях и арктических просторах — с уникальными врагами и опасностями. Вертолёт можно модернизировать, подстраивая под собственный стиль: летать скрытно или шумно, аккуратно или с максимальным разрушением.

Особое внимание уделено кооперации и поддержке отряда — можно высаживать солдат, захватывать точки и даже спасать товарищей при помощи троса (если удастся не уронить их в пропасть).

На старте раннего доступа Cleared Hot предложит значительную часть одиночной кампании, систему апгрейдов и обширный арсенал техники. Отзывы игроков помогут разработчикам доработать баланс, добавить новые миссии и режимы перед полноценным релизом.

Cleared Hot — это смесь ностальгии по старым вертолётным симуляторам и безумной физики, где каждая миссия превращается в шоу из взрывов, ошибок и смеха. Поднимайтесь в небо 20 ноября — и постарайтесь не уронить танк.