Pocketpair Publishing выпустила Clicky Islands — инкрементальную градостроительную стратегию об освоении островов, сборе ресурсов, автоматизации производства и развитии королевства.

Игроки начинают с небольшого поселения: добывают материалы кликами, нанимают работников и выстраивают всё более сложные производственные цепочки. Новые здания и постоянные улучшения помогут повысить эффективность экономики.

Особенностью игры стали Палы из Palworld. Их можно найти с помощью артефакта «Сфера Палов», приручить кликом и превратить в бесплатную рабочую силу.

Clicky Islands уже доступна в Steam.