Симулятор альпиниста Climber: Sky is the Limit добрался до PlayStation

Art Game Studios объявила о выходе Climber: Sky is the Limit на PlayStation. Это игра с уникальным сочетанием выживания и симуляции. Игрок берет на себя управление альпинистом, которому предстоит покорить самые сложные и опасные вершины Земли.

Чтобы добиться успеха, вам необходимо тщательно спланировать свое путешествие, подготовив подходящее снаряжение, выбрав подходящие маршруты, столкнувшись с экстремальными погодными условиями и выживая.

Чтобы создать реалистичную игру и обеспечить захватывающий опыт, студия пригласила члена Польской национальной сборной по альпинизму Павла Михальского. Его участие в 19 экспедициях в Гималаи и Каракорум, а также в нескольких десятках экспедиций на более низкие вершины на всех континентах сыграло важную роль в воссоздании вершин в игре.

Как и в реальной жизни, успешная экспедиция в Climber: Sky is the Limit начинается с правильной подготовки. Чтобы выжить в высоких горах, вам понадобится правильное снаряжение. В зависимости от имеющихся средств вы можете приобретать предметы разного качества.

Каждая часть снаряжения тем или иным образом увеличивает ваши шансы на покорение горы. Еда, одежда, аксессуары. Все должно быть тщательно спланировано. Дальше остается «просто» проложить путь, все успеть на пути и достичь вершины, а это самое главное.